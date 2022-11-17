Ionis и Metagenomi заключили сделку на $3 млрд

Компания Ionis и занимающийся редактированием генов стартап Metagenomi заключили соглашение на $3 млрд, сообщает Fierce Biotech. Отмечается, что Ionis заплатит Metagenomi $80 млн авансом. Прочие выплаты будут зависеть от результатов сотрудничества.

Компании намерены работать над созданием четырех препаратов для четырех генетических целей. Со временем Ionis может добавить к сделке еще четыре цели. Предполагается, что эти лекарства будут относиться к категории in vivo.

Объем этой сделки превышает суммы, которые обычно тратят на разработку крупные компании, пишет издание. Для сравнения: в августе Bristol-Myers Squibb заключила сделку с GentiBio на $1,9 млрд.

В рамках этой сделки Ionis впервые приступит к разработке генных терапий. Ранее компания создавала препараты, нацеленные на РНК, – антисмысловые олигонуклеотиды. Ionis использовал этот подход для разработки нескольких лекарств, среди которых средство для лечения спинальной мышечной атрофии Spinraza, реализацией которого теперь занимается Biogen.

gxpnews