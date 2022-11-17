Аптеки Москвы вдвое завысили цену на препарат от диабета

Препарат от сахарного диабета второго типа «Оземпик» (семаглутид) производства компании Novo Nordisk продается почти в 30 столичных и подмосковных точках по цене в два-три раза выше зарегистрированной предельной, сообщает РБК со ссылкой на данные онлайн-справки Aptekamos.ru. При этом в аптеках, предлагаемых в приложении федеральной системы обязательной маркировки «Честный знак», в частности в сетях «Столички», «Нео-Фарма» и «Аптеки A.v.e», препарат отсутствует.

В «Аптеке A.v.e» изданию подтвердили, что «Оземпика» нет на складе. По информации на сайтах «Столичек» и «Нео-Фарма» препарата также нет в наличии.

Novo Nordisk и крупнейшие российские дистрибьюторы не предоставили изданию свои комментарии в связи с ситуацией. В «Честном знаке» изданию сообщили, что причины отказа в отпуске «Оземпика» нужно уточнять у аптечных сетей. В случае, если подтвердится информация, что лекарства реализовали с нарушением, без вывода из оборота, информация будет передана в Росздравнадзор, который вправе на ее основе провести проверку, добавили в компании.

«Оземпик» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на текущий год. Согласно госреестру лекарственных средств, предельная зарегистрированная цена производителя составляет 5800 рублей. Таким образом, максимальная цена препарата в рознице не должна превышать 7700 рублей с учетом НДС.

В «Еврофарме» и «ЛекарьФарме» изданию подтвердили наличие препарата по 16 000 рублей, в «МедЗдраве» – по 23 000 рублей за упаковку 1,5 мл.

gxpnews