Ажиотажный спрос помогает фармрынку России второй год подряд

Фармрынок России растет с 2020 года в денежном выражении, а в упаковках стагнирует. За счет чего рос рынок, как и почему менялся сегмент госзакупок, говорится в отчете компании «Деловые решения и технологии» (бывш. Deloitte).

В 2021 году фармацевтический рынок продолжил рост как в рублевом, так и долларовом выражении, при этом в натуральном выражении продолжился тренд на сокращение. В 2021 году рост в рублевом выражении даже ускорился: в 2020 году рынок вырос на 9,5%, а в 2021 году – уже на 12,7%. В долларовом выражении долгая волатильность сменилась заметным ростом: в 2020 году темп роста составил лишь 1%, а в 2021 году – уже 9%.

Основным стимулом роста в 2020 году являлся коммерческий рынок лекарственных препаратов (рост рынка за счет коммерческого сегмента в рублевом выражении составил 5,8%), а в 2021 году рост происходил в основном благодаря государственному сектору (за его счет рынок вырос на 10,3%).

Рост коммерческого сегмента в 2020 году обусловлен ажиотажным спросом на лекарственные препараты из-за пандемии. Поэтому основной рост происходил за счет препаратов, включенных в рекомендованный перечень для лечения и профилактики COVID-19. Кроме того, факторами роста стали меры по ограничению передвижения населения из-за распространения коронавируса и ожидание повышения цен на препараты из-за ослабления курса рубля. Все это побуждало население делать запасы лекарств.

В натуральном выражении продолжился наметившийся еще в 2019 году тренд на снижение продаж: в 2020 году падение составило 4%, в 2021 году – еще 6% (с 5917 млн упаковок в 2020 году до 5564 млн в 2021 году).

Тренд на снижение рынка в натуральном выражении объясняется прежде всего падением реально располагаемых доходов россиян (на 3,5%), а также проблемами с поставками из-за пандемии COVID-19 и укрупнением упаковки. Снижение в 2021 году ускорилось из-за того, что у людей остались запасы с 2020 года.

В первом полугодии 2022 года фармрынок продолжил расти в денежном выражении, и рост был существенным: его темпы по сравнению с первым полугодием 2021 года удвоились (если в первые шесть месяцев 2021 года рост составил 10,5%, то в первом полугодии 2022 года этот показатель составил уже 21,1%).

При этом в натуральном выражении рынок рост очень скромно: всего на 4,8%. Такая динамика объясняется ростом цен на некоторые группы импортных препаратов, не входящих в перечень ЖНВЛП из-за колебаний валютного курса в феврале – апреле 2022 года и увеличившейся инфляции, а также усложнением и удорожанием логистики, вызванных в том числе и санкциями. Все те же факторы привели и к росту сегмента в натуральном выражении: люди закупались препаратами впрок. Но рост продолжился и дальше, и по итогам девяти месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сегмент вырос на 18% в рублевом эквиваленте (1253 млрд рублей).

Государственный сегмент показал значительный рост в 2021 году – на 31,2%. Это было обусловлено в первую очередь увеличением расходов на закупку препаратов для лечения и профилактики COVID-19, в том числе на вакцинацию. В первом полугодии 2022 года темп роста госсегмента снизился и составил 10,1%, что свидетельствует о нормализации госрасходов после резкого роста. Снижение роста сегмента продолжилось и дальше (по сравнению с первыми девятью месяцами 2021 года на 4,4%) – в соответствии с ожидаемым снижением федерального бюджета на здравоохранение на 4,5% в 2022 году.

gxpnews