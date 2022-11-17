Херсонская область получила от Минздрава РФ 280 тонн оборудования, реагентов и лекарств

Минздрав России доставил в Херсонскую область 280 тонн помощи, в частности, медицинское оборудование, реагенты и медикаменты. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства здравоохранения региона.

«Наш регион получил очередные 280 тонн гуманитарной помощи от Минздрава России: оборудование для диагностирования, реагенты для лабораторных исследований (общего анализа крови, биохимических и прочих анализов), одну тонну льготных медикаментов для больных СПИДом», – цитирует сообщение ТАСС.

Помощь будет распределена по семи медицинским учреждениям Херсонской области: Генической, Каланчакской, Ивановской, Новотроицкой и Нижнесерогозской центральными районными больницами, а также Скадовской городской и Чаплинской районной больницами. По данным регионального министерства, реагентов и медикаментов хватит до конца года.

«Спасибо Правительству и Минздраву России за регулярные поставки гуманитарной ежемесячной помощи в наш регион. В октябре мы получили 320 тонн», – сказал министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

В ближайшее время власти Херсонской области проведут лицензирование коммерческих аптек, стало известно ранее.

gxpnews