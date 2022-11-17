Amgen расторгла контракт с компанией «Фармстор» и получила иск на 1,8 млрд рублей

Иск дистрибьютора принят к производству 14 ноября. Следующее заседание назначено на 19 декабря.

Компания «Фармстор» поставляет по госконтрактам препараты Amgen – онкопрепараты деносумаб, панитумумаб, а также ромиплостим от идиопатической тромбоцитопенической пурпуры и этелкальцетид для лечения вторичного гиперпаратиреоза у пациентов с хронической почечной недостаточностью. С июля 2022 года, по данным СПАРК-Интерфакс, по соглашению сторон прекращены контракты компании «Фармстор» на поставку препаратов Amgen на сумму 150,5 млн рублей (за весь 2021 год – на 2,5 млн).

За 10 месяцев 2022 года компания «Фармстор» заключила госконтракты на поставку лекарств компании, по данным Headway Company, на 594,3 млн рублей. «Фармстор» – третий в ряду дистрибьюторов американского фармпроизводителя по сумме контрактов. Крупнейший дистрибьютор «Ирвин» за тот же период поставил лекарств от Amgen на 1,6 млрд рублей. «Ирвин» продолжает сотрудничество с Amgen, уточнили в пресс-службе российской компании.

Требование компании «Фармстор» в денежном выражении превышает 16% от всей выручки представительства Amgen в России за 2021 год (10,9 млрд рублей).

В Amgen и компании «Фармстор» на запрос Vademecum о причинах и сути судебного разбирательства не ответили.

В судебной практике довольно часто встречаются дела, когда сторона договора, полагая, что контрагент незаконно осуществил свое право на односторонний отказ от его исполнения, оспаривает отказ в судебном порядке и просит суд понудить контрагента исполнить обязательства, указывает советник практики разрешения споров и расследований LEVEL Legal Services Анна Белова. Фармдистрибьютор вполне может выиграть дело, но это будет зависеть от того, удастся ли ему доказать, что поставщик действительно отказался от исполнения договора без правовых оснований, считает юрист.

Односторонний отказ допускается при существенном нарушении договора одной из сторон, также право на односторонний отказ может быть предусмотрено в самом договоре. В первом случае суд должен установить, являются ли нарушения существенными с точки зрения российского гражданского законодательства, продолжает Анна Белова. Если же, по ее словам, право на отказ предусмотрено в договоре, потребуется установить, на каких условиях выполнил их поставщик и следовал ли он установленной договором процедуре.