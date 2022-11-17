Экс-главу Минздрава Иркутской области заподозрили в получении крупной взятки

В настоящее время решается вопрос об избрании экс-чиновнику меры пресечения, сказано в сообщении СК.

По версии следствия, в 2021 году должностные лица Минздрава Иркутской области, зная о предстоящей закупке для медучреждения оборудования, использовали свои служебные полномочия и искусственно завысили начальную (максимальную) цену контракта. Для этого они использовали подложные коммерческие предложения компаний о возможности поставки медизделия в короткие сроки. В СК утверждают, что поставить оборудование в итоге могла только аффилированная с Минздравом компания.

В дальнейшем компания выиграла аукцион и поставила в больницу оборудование по завышенной рыночной стоимости. Разница в цене перед и после закупки медицинского оборудования составила более 10 млн рублей, деньгами подозреваемые якобы распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб бюджету Иркутской области, отметили в СК. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Параллельно в отношении сотрудников регионального Минздрава возбуждено дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Название компаний, фигурирующих в деле, в СК не раскрывают. Согласно ЕИС в сфере закупок, тендер на закупку эндоскопических систем размещен Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области в мае 2021 года (заявленная начальная максимальная цена контракта составляла 269,8 млн рублей). Изначально контракт на 153,8 млн рублей заключили с ООО «Медикор Групп» в июле того же года, однако в октябре он был расторгнут по соглашению сторон. В ноябре контракт на 155,1 млн рублей подписан с ООО «Эндомаркет», в апреле 2022 года он исполнен.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Медикор Групп» зарегистрировано в Москве в 2011 году и на 100% принадлежит Николаю Пирумову. Организация занимается оптовой торговлей техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях. В 2021 году компания выручила 152,5 млн рублей, чистая прибыль составила 5,9 млн рублей.

ООО «Эндомаркет» зарегистрировано в Самарской области в 2014 году. Организация, которой владеет Алексей Соловьев, занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. В 2021 году выручка компании составила 447,6 млн рублей, чистая прибыль – 40 млн рублей.

Яков Сандаков указом губернатора Игоря Кобзева назначен министром здравоохранения Иркутской области в ноябре 2020 года. Этот пост он покинул 30 декабря 2021 года по истечении срока контракта.

В 2022 году Кировский районный суд Иркутска установил, что в 2021 году, будучи министром здравоохранения региона, Яков Сандаков не обеспечил предоставление лекарств ребенку-инвалиду, несмотря на требование суда о немедленном исполнении требования. Чиновника обвинили по ч. 2 ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда) и запретили занимать определенные должности на госслужбе в течение 2,5 лет.