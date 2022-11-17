Leadiant оштрафовали за завышение в 14 раз цены на препарат от редкого заболевания

Испанский регулятор оштрафовал компанию Leadiant за повышение цены на препарат от редкого заболевания. Компания подняла цену на лекарство за семь лет в 14 раз.

Испанский регулятор Comisión Nacional de Los Mercados y la Competencia (CNMC) оштрафовал компанию Leadiant Biosciences за повышение цены на препарат от редкого заболевания, известного как церебротендинозный ксантоматоз. The Endpoints пишет, что штраф составил 10,3 млн евро (10,6 млн долл.).

С 2010 года Leadiant была единственным поставщиком лекарств с хенодезоксихолевой кислотой, которые используются для лечения болезни. Изначально препарат продавался под названием Xenbilox, а с 2017 года — под названием CDCA-Leadiant.

Испанские регулирующие органы считают, что компания получала от Национальной системы здравоохранения Испании в 14 раз больше денег на страховое покрытие препарата, чем на другое почти идентичное лекарство в 2010 году. Тогда компания просила 984 евро (1 тыс. долл.) за упаковку, а в 2017 году цена выросла до 14,6 тыс. евро (15,1 тыс. долл.) за упаковку.

Расследование началось с жалобы испанской Организации потребителей и пользователей, дела против Leadiant возбудили итальянские и голландские регулирующие органы.

«Чтобы добиться эксклюзивности на рынке, Leadiant предприняла ряд действий… В ряду таких антиконкурентых практик она установила эксклюзивные отношения с единственным поставщиком активного ингредиента, уполномоченным поставлять CDCA в достаточном количестве и достаточного качества. Это предотвратило появление альтернативных лекарств», — говорится в сообщении CNMC.

По данным регулятора, в Европе проживают от 200 до 250 пациентов с этим заболеванием, из них примерно 50 живут в Испании.

Фото: Christina Victoria/unsplash

Николай Соколов

pharmvestnik