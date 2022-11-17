FDA разрешит продавать без рецепта некоторые препараты от передозировки

FDA заявило, что некоторые препараты от передозировок опиоидами на основе налоксона можно продавать без рецепта. Окончательное решение регулятор примет по каждому препарату отдельно.

FDA выпустило специальное уведомление, где говорится о том, что продукты на основе налоксона, как назальные, так и инъекционные, могут быть «безопасными и эффективными для безрецептурного использования».

Налоксон блокирует опиатные рецепторы нервной системы, что помогает избежать передозировок опиоидами. Он доступен во всех 50 штатах США. По данным CDC, «во многих штатах действуют законы, позволяющие фармацевтам отпускать налоксон без рецепта». Но на федеральном уровне это еще не разрешено.

Решение FDA не позволит продавать продукты на основе налоксона без рецепта автоматически. Окончательное решение по каждому препарату регулятор примет на основе дополнительных данных, которые производители будут предоставлять в своих заявках на одобрение.

В США тестируют разные решения по предотвращению смертей от передозировок на локальном уровне. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2021 году более 107 тыс. американцев умерли от передозировок. Около 75% случаев были связаны с опиоидами, включая героин и фентанил.

В конце 2021 года в Нью-Йорке открылся первый в стране официальный инъекционный пункт, где употребляющие наркотики люди могут делать это с помощью медицинского персонала, который при необходимости может также ввести налоксон или другие лекарства. Подобные участки также планировалось открыть в Колорадо и Массачусетсе. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом недавно наложил вето на инициативу в своем штате.

Николай Соколов

pharmvestnik