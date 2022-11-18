В РФ зарегистрирован первый отечественный дженерик препарата «Клобазам»

В России был зарегистрирован первый отечественный дженерик противосудорожного препарата с международным непатентованным наименованием (МНН) клобазам. Он станет доступен для пациентов в конце первого квартала 2023 года. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

«Московский эндокринный завод (ФГУП „Эндофарм”), подведомственный Минпромторгу России, получил регистрационное удостоверение на первый отечественный дженерик лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием клобазам. Российский препарат станет доступным для пациентов в конце первого квартала 2023 года», – гласит сообщение.

Препарат «Клобазам» применяют для симптоматического лечения острых и хронических состояний напряжения, возбуждения и тревоги, а также для дополнительной терапии у пациентов с эпилепсией.

Московский эндокринный завод в 2020 году внедрил препараты «Мидазолам» и «Сибазон» для медицинской помощи детям с судорожным синдромом.

Как отмечает министерство, производственные мощности предприятия, согласно проведенной оценке, позволят на 100% закрыть потребность в указанных лекарственных препаратах, включая «Клобазам», и обеспечить высококачественными отечественными лекарствами пациентов с эпилептическим статусом во всех субъектах Российской Федерации.

gxpnews