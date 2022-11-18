«Ригла» возглавила рейтинг аптечных сетей по итогам 9 месяцев 2022 года

Компания «Ригла» заняла первое место в рейтинге аптечных сетей за 9 месяцев 2022 года, подготовленном аналитической компанией AlphaRM. «Ригла» представлена более чем 3,5 тыс. аптек в 59 регионах РФ, ее доля рынка составила 6,8%.

По данным AlphaRM, ТОП-20 аптечных сетей занимают 57% розничного рынка (+10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

«На протяжении нескольких лет компания «Ригла» уверенно держит лидерство в рейтинге аптечных сетей, несмотря на значительно меняющиеся условия рынка и рокировку игроков в ТОП-3 фармацевтической розницы. Особенно приятно это осознавать накануне 21-го дня рождения компании — такой молодой по человеческим меркам и уже такой авторитетной не только в фармацевтической отрасли, но и в большом ритейле. Секрет успеха – в постоянном стремлении развиваться и расти, в отличной команде, которую объединяют общие цели и ценности. В планах аптечной сети «Ригла» — выход в новые регионы и укрепление своих позиций в регионах присутствия, усиление e-commerce-канала и реализация концепции экосистемы, направленной на повышение качества жизни и здоровья потребителей», — отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

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