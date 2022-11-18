«Биннофарм Групп» поднялась на восьмое место среди производителей ЛП по объему продаж

По итогам ежемесячного розничного аудита фармрынка РФ компанией DSM Group «Биннофарм Групп» занимает восьмое место. Прирост продаж составил +33,9% по сравнению с сентябрем 2021 г. Компания второй месяц подряд удерживает эту строчку в рейтинге.

«В прошлом сентябре мы занимали 12-ю строчку среди производителей и всего за год поднялись на четыре позиции, — комментирует генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов, — Мы являемся одной из двух российских компаний в топ-10 и занимаем долю в 2,8%. В последние месяцы расстановка сил на рынке существенно меняется с учетом сложившейся ситуации и новых векторов работы российских и зарубежных фармкомпаний. Сейчас рынок находится на стадии серьезной трансформации, при этом отличная команда, производственные возможности и диверсифицированный портфель препаратов дает компании возможность хорошо расти даже в условиях серьезных рыночных колебаний».

На динамику результатов компании повлиял высокий темп прироста бренда «Кагоцел» (+117 % к предыдущему месяцу), продвижение которого осуществляется компанией «Биннофарм Групп». Традиционно в ТОП-5 рейтинга БАДов входит синбиотик «Максилак» со стоимостным объемом 171,5 млн руб. за сентябрь. Драйверами роста позиции компании за год стали также спазмолитик «Необутин», гепатопротектор «Урдокса», муколитик «Эльмуцин», противоязвенное средство «Омепразол», венотоник «Венарус» и нестероидное противовоспалительное средство «Диклофенак-акос».

«Динамика фармацевтического рынка по итогам девяти месяцев 2022 года составила 13% в рублевом выражении. И если в начале года был большой спрос на препараты от COVID-19, то после введения санкций особым спросом стали пользоваться дорогие препараты, которые надо принимать длительными курсами, — комментирует генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. — Летом фарм рынок вернулся к показателям, схожим с 2021 годом. Дальнейшее движение будет обусловлено в том числе маркетинговой активностью компаний».

Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в сентябре составил 112 млрд руб. (в розничных ценах). По сравнению с сентября 2021 г. рынок показал увеличение объема продаж на 5,9%. В натуральном выражении объем реализации лекарственных препаратов в сентябре увеличился на 13,9 % относительно августа, и составил 376,4 млн упаковок, что на 9,1 % меньше, чем в сентябре прошлого года.

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» создана в 2020 году в результате объединения профильных активов АФК «Система». Входит в топ-5 ведущих отечественных производителей, работающих на фармацевтическом рынке России (по данным AlphaRM).

«Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в разных регионах России: АО «Алиум» (ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ПАО «Синтез» (г. Курган), ЗАО «Биоком» (г. Ставрополь). Предприятия «Биннофарм Групп» производят препараты из более 200 фармакологических групп, в различных формах (от таблеток и капсул до мазей, гелей, суппозиториев, инфузионных растворов и др.). Компания обладает одним из самых больших портфелей препаратов среди российских производителей, включающего более 450 регистрационных удостоверений.

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