BIOCAD приглашает студентов на стажировку на новом фармпроизводстве

Российская биотехнологическая компания «Биокад» приглашает студентов столичных колледжей и вузов в свой новый фармацевтический комплекс. Стажеры могут принять участие в процессе производства лекарств и в обслуживании техники, поработать в департаменте IT. Об этом сообщил в своих социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Современный фармацевтический комплекс «ПК-137» является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» и расположен на площадке «Алабушево». На предприятии производят лекарственные препараты для столичной системы здравоохранения в рамках заключенного офсетного контракта.

«Сегодня в сфере медоборудования и биофармы работают 22 резидента особой экономической зоны столицы и свыше 1,7 тысячи человек. Отрасль активно развивается, что способствует росту спроса на квалифицированные кадры. Компания для привлечения молодых сотрудников проводит оплачиваемые стажировки с возможным трудоустройством», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Стажировки на высокотехнологичном производстве дают студентам ценные теоретические знания и практические навыки. В дальнейшем компания планирует расширять сотрудничество с образовательными учреждениями столицы.

За время проведения отбора на летний сезон компания собрала рекордное количество заявок на стажировки – свыше трех тысяч. В результате к различным структурным и территориальным подразделениям BIOCAD присоединилось 110 талантливых студентов. По данным внутренней статистики, каждый четвертый стажер получил предложение о трудоустройстве по итогам стажировки.

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