За три года поданы заявки на регистрацию 16 лекарств от COVID-19

С 2020 года фармкомпании подали заявки на регистрацию 16 новых МНН, которые используются для лечения и профилактики COVID-19. Больше всего в 2022 году — шесть препаратов, в 2021-м и 2020-м — по пять. Общее количество препаратов, заявленных на регистрацию в текущем году, составило 20 МНН, из них 12 — не зарегистрированные ранее в России.
«ФВ» проанализировал заявки на регистрацию лекарственных препаратов в 2021—2022 годах, размещенные в Государственном реестре лекарственных средств. С начала 2022 года по 10 ноября в госреестре насчитывается 35 торговых наименований, на которые поданы заявки на регистрацию, часть которых — 16 — одобрены Минздравом и получили РУ, восемь вышли в гражданский оборот.
В 2021 году было меньше и МНН, и торговых наименований — 18 и 23 соответственно.
На какие лекарства подавали заявки
Большая часть торговых наименований 2022 года — 25 — предназначены для лечения или профилактики новой коронавирусной инфекции. Среди них есть противовирусные препараты и вакцины. Больше всего в текущем году компании подавали заявки на противовирусный препарат молнупиравир — 10 торговых наименований. Одной из первых заявку на молнупиравир в Минздрав направил производитель «Промомед» еще в декабре 2021 года. В феврале Минздрав зарегистрировал препарат под торговым наименованием «Эсперавир», и в этом же месяце лекарство поступило в гражданский оборот. Всего с молнупиравиром в гражданском обороте с начала года появилось пять торговых наименований.
В текущем году зарегистрирован еще один противовирусный препарат нирматрелвир, применяется в комбинации с ритонавиром. Первым на него подал заявку «Промомед» в марте этого года. В конце апреля лекарство одобрено, а в июле поступило в продажу под названием «Скайвира». Комбинация, используемая в препарате — нирматрелвир+ритонавир, входит в состав оригинального препарата от компании Pfizer под названием Paxlovid. Нирматрелвир в комбинации с ритонавиром включен в клинические рекомендации Минздрава для лечения COVID-19, а также внесен в Перечень ЖНВЛП. Цена на него в аптеках составляет более 10 тыс. руб. за упаковку.
МНН препаратов для профилактики и лечения COVID-19 (по дате первой заявки)
2020
- левилимаб
- вакцина для профилактики COVID-19
- фавипиравир
- ремдесивир
- 1-[2-(1-метилимидазол-4-ил)-этил]пергидроазин-2,6-дион (ТН «Атериксен»)
2021
- молнупиравир
- иммуноглобулин человека противокоронавирусный
- синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная] («МИР 19»)
- касиривимаб+имдевимаб
- тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинин (ТН «Лейтрагин»)
2022
- нирматрелвир
- нирматрелвир+ритонавир
- опаганиб
- тиксагевимаб+цилгавимаб
- интерферон α2b рекомбинантный+интерферон ɣ рекомбинантный+лопинавир (ТН «Триавир»)
- тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат (ТН «Амбервин»)
В 2022 году Минздрав одобрил две назальные вакцины для профилактики COVID-19: «Гам-КОВИД-Вак» (капли) и «Салнавак» (спрей). Оба препарата пока не появились в гражданском обороте. Также в марте одобрена субъединичная рекомбинантная вакцина «Конвасэл» для внутримышечного введения, разработанная ФМБА. «Конвасэл» вышла в гражданский оборот в октябре. На регистрацию вакцин подали заявки «Р-Фарм» и «Герофарм», их препараты пока не зарегистрированы.
Из лекарств, которые не относятся к терапии COVID-19, среди заявленных в 2022 году были: противоопухолевый препарат «Пемброриа» (МНН пембролизумаб) от компании «Биокад»; антидепрессант «Авиандр» (химическое название 2,8-диметил-5-(2-фенилэтил)-2,3,4,5-тетрагидро-1Н-пиридо[4,3-b]индолa гидрохлорид) — заявитель — компания ООО «Авинейро»; противооспенный препарат «НИОХ-14» (химическое название 7-[N-(4-трифторметилбензоил)-гидразинокарбонил]-трицикло-[3.2.2.0^2,4]нон-8-ен-6-карбоновая кислота) от ГНЦ ВБ «Вектор»; антикоагулянты «Даксилаза» и «Дабигатран», содержащие действующее вещество дабигатрана этексилат, а также синтетический глюкокортикоидный препарат «Метипред® 188,5» (МНН метилпреднизолон) от ООО «Орион Фарма». Из перечисленных регистрацию прошел только препарат против оспы «НИОХ-14» — в октябре текущего года.
|Бренды, заявленные на регистрацию в 2022 году
|Бренд (торговое наименование при регистрации)
|МНН/группировочное наименование
|Компания-заявитель
|Количество заявок на регистрацию (всего)
|Первая по счету заявка на регистрацию бренда
|Последняя по счету заявка на регистрацию бренда
|Дата регистрации
|Дата выхода в гражданский оборот
|Новое МНН в 2022 году
|Авиандр
|2,8-диметил-5-(2-фенилэтил)-2,3,4,5-тетрагидро-1Н-пиридо[4,3-b]индолa гидрохлорид
|Авинейро
|1
|12.04.2022
|12.04.2022
|—
|—
|Да
|Авифавир Форте
|Фавипиравир
|Кромис
|2
|21.02.2022
|25.02.2022
|27.04.2022
|—
|Нет
|Аларио
|Молнупиравир
|Технология лекарств
|2
|23.05.2022
|03.06.2022
|14.07.2022
|25.08.2022
|Да
|Амбервин
|Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат
|Промомед Рус
|1
|04.08.2022
|04.08.2022
|07.10.2022
|—
|Да
|Виконавир
|Нирматрелвир+ритонавир [набор]
|Фармасинтез
|3
|25.03.2022
|31.03.2022
|—
|—
|Да
|Гам-КОВИД-Вак (капли назальные)
|Вакцина для профилактики COVID-19
|Центр им. Н.Ф. Гамалеи
|2
|18.03.2022
|21.03.2022
|31.03.2022
|Нет
|Даксилаза
|Дабигатрана этексилат
|Глобал Фарма
|1
|07.10.2022
|07.10.2022
|—
|—
|Нет
|Димолегин
|Диоксабан
|ФармаДиол
|4
|29.11.2021
|25.07.2022
|—
|—
|Да
|Елива
|Опаганиб
|Ифарма
|3
|10.03.2022
|30.03.2022
|—
|—
|Да
|Ковипир
|Молнупиравир
|Фармасинтез
|1
|18.03.2022
|18.03.2022
|04.04.2022
|14.05.2022
|Да
|Компларейт
|Тоцилизумаб
|Генериум
|2
|08.08.2022
|12.08.2022
|—
|—
|Нет
|Лагеврио
|Молнупиравир
|MSD
|2
|15.02.2022
|01.03.2022
|25.03.2022
|—
|Да
|Метипред® 188,5
|Метилпреднизолон
|Orion Pharma
|1
|28.02.2022
|28.02.2022
|—
|—
|Нет
|Молнупиравир
|Молнупиравир
|Обнинская химико-фармацевтическая компания
|3
|01.03.2022
|05.03.2022
|05.04.2022
|01.06.2022
|Да
|Молнупиравир
|Молнупиравир
|Алвис
|1
|21.10.2022
|22.10.2022
|—
|—
|Да
|Молнупиравир Валента
|Молнупиравир
|Валента Фармацевтика
|2
|13.07.2022
|19.07.2022
|23.08.2022
|—
|Да
|Молнупиравир-Амедарт
|Молнупиравир
|Амедарт
|3
|20.07.2022
|20.07.2022
|—
|—
|Да
|Молнупиравир-Герофарм
|Молнупиравир
|Герофарм
|2
|14.04.2022
|18.04.2022
|20.05.2022
|22.07.2022
|Да
|Молнупиравир-Эдвансд
|Молнупиравир
|Эдванс Фарма
|1
|03.06.2022
|03.06.2022
|—
|—
|Да
|НИОХ-14
|7-[N-(4-трифторметилбензоил)-гидразинокарбонил]-трицикло-[3.2.2.0^2,4]нон-8-ен-6-карбоновая кислота
|ГНЦ ВБ «Вектор»
|1
|08.08.2022
|08.08.2022
|04.10.2022
|—
|Да
|Нирматрелвир Комби
|Нирматрелвир+ритонавир [набор]
|ПСК Фарма
|3
|12.05.2022
|22.07.2022
|—
|—
|Да
|Нирматрелвир ПСК
|Нирматрелвир
|ПСК Фарма
|3
|06.05.2022
|17.05.2022
|29.06.2022
|—
|Да
|Пемброриа
|Пембролизумаб
|Биокад
|1
|07.07.2022
|07.07.2022
|—
|—
|Нет
|Р-Кови
|Вакцина для профилактики COVID-19
|Р-Фарм
|2
|15.03.2022
|23.03.2022
|—
|—
|Нет
|Ронаприв
|Касиривимаб+имдевимаб
|Roche
|3
|17.08.2021
|03.08.2022
|—
|—
|Да
|Скайвира
|Нирматрелвир+ритонавир
|Промомед Рус
|2
|16.03.2022
|18.03.2022
|20.04.2022
|15.07.2022
|Да
|Тобрамицина сульфат
|Тобрамицин
|Восток
|3
|27.11.2020
|08.04.2022
|—
|—
|Нет
|Триавир
|Интерферон α2b рекомбинантный + интерферон ɣ рекомбинантный + лопинавир
|Лина М
|1
|22.04.2022
|22.04.2022
|—
|—
|Да
|Эвушелд
|Тиксагевимаб+цилгавимаб
|AstraZeneca
|1
|01.08.2022
|01.08.2022
|—
|—
|Да
|Эсперавир
|Молнупиравир
|Промомед Рус
|1
|13.01.2022
|13.01.2022
|03.02.2022
|10.02.2022
|Да
|БиоГам
|Иммуноглобулин человека нормальный
|НПО Микроге
|1
|20.07.2022
|20.07.2022
|—
|—
|Нет
|Дабигатран
|Дабигатрана этексилат
|Фармакор Продакшн
|1
|25.10.2022
|25.10.2022
|—
|—
|Нет
|Арпаксел
|Нирматрелвир
|Технология лекарств
|1
|03.11.2022
|03.11.2022
|—
|—
|Да
|Конвасэл
|Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
|ФГУП СПбНИИВС ФМБА России
|2
|21.01.2022
|25.01.2022
|18.03.2022
|19.10.2022
|Нет
|Салнавак
|Вакцина для профилактики COVID-19
|Генериум
|2
|27.04.2022
|04.05.2022
|04.07.2022
|—
|Нет
|Источник: ГРЛС, Росздравнадзор
Почему заявки подают повторно
Некоторые компании подают заявки на один и тот же препарат по два или три раза. По информации Минздрава, часто заявители неправильно оформляют документы или для регистрации недостаточно оснований. В конце ноября 2021 года компания «ФармаДиол» подала заявку на регистрацию нового российского антикоагулянта «Димолегин» (МНН диоксабан). Как утверждает производитель, диоксабан является аналогом зарубежных препаратов апиксабан и ривароксабан. Всего компания подавала заявки четыре раза. Первые две отклонены из-за неверно предоставленной электронной подписи, как объяснили в Минздраве. После этого документы были направлены на новую экспертизу. К ноябрю текущего года препарат пока не прошел процедуру регистрации.
Это не единственный случай, когда процедура регистрации длится годами. В апреле 2022 года компания ООО «Восток» подала заявку на антибиотик «Тобрамицина сульфат» (МНН тобрамицин). Первая заявка на регистрацию зафиксирована еще в 2020 году, но препарат до сих пор не прошел регистрацию. «Тобрамицина сульфат» разработан в виде лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения. В настоящее время в реестре нет записей действующих РУ на препараты тобрамицина в виде инъекций. В 2008 году в России был зарегистрирован «Бруламицин» (МНН тобрамицин) от компании Teva в виде раствора для внутривенного и внутримышечного введения, но в 2021 году данный препарат был исключен из реестра.
Чаще остальных в 2022 году заявки подавались на лекарства в форме капсул — 13 позиций, на препараты в форме таблеток зафиксировано 9 торговых наименований, в виде раствора — 5.
В разделе информации, связанной с осуществлением регистрации, отображено намного больше заявок в 2020 году, чем в текущем. К примеру, среди заявок только на одну форму выпуска «спрей» зафиксировано более 60 торговых наименований в 2020 году, в 2019-м — около 20. В 2021 году на лекарства в данной форме заявок не было, в текущем году была одна заявка.
Где производят
Большинство (51%) производителей, подавших заявки, находятся в России, еще 31% производят свой препарат как на территории России, так и в зарубежных странах. Среди стран-производителей 17% зарубежных. Чаще всего среди иностранных заявителей встречаются индийские и китайские.
* Выборка по данным из графы Государственного реестра лекарственных средств «Адрес места осуществления производства ЛП».
Ситуация в 2021 году
Годом ранее на сайте Минздрава были зафиксированы заявки на регистрацию 23 торговых наименований, включающих в себя 17 МНН или химических названий. Чаще всего документы на регистрацию заявители подавали на противовирусный препарат фавипиравир и вакцину для профилактики COVID-19 — по четыре торговых наименования. С фавипиравиром по состоянию на ноябрь 2022 года в России зарегистрировано восемь торговых наименований в виде инъекций и таблеток. Количество зарегистрированных торговых наименований вакцин от коронавируса равно десяти. Семь из них вышли в гражданский оборот.
Некоторые препараты с новым МНН не имеют аналогов в России, например «МИР 19» (МНН синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная]). Препарат является отечественной разработкой и предназначен для лечения COVID-19. Применяется в виде ингаляций в стационарных условиях.
Также в 2021 году заявки подавались на противовирусный препарат ремдесивир, применяемый при коронавирусе (бренд «Ремдесивир»), антикоагулянты ривароксабан (бренд «Финноксабан») и эноксапарин натрия (бренд «Эноксапарин натрия»), антибиотик цефтриаксон+[сульбактам] (бренд «Цефтриаксон и Сульбактам Джодас») и некоторые другие лекарства.
|Препараты (МНН), заявленные на регистрацию в Государственный реестр лекарственных средств в 2021 году
|МНН/группировочное наименование
|Торговые наименования препаратов, заявленных в 2021 году
|Количество компаний-заявителей
|Количество заявок на регистрацию (всего)
|Количество зарегистрированных торговых наименований
|Количество торговых наименований, вышедших в гражданский оборот за все время
|Фавипиравир
|Арепливир, Фавибирин-400, Ковидолек, Авифавир Форте
|4
|16
|8
|7
|1-[2-(1-метилимидазол-4-ил)-этил]пергидроазин-2,6-дион
|Атериксен
|1
|1
|—
|—
|Вакцина для профилактики COVID-19
|ЭпиВакКорона-Н, Спутник Лайт, Гам-КОВИД-Вак-М, Гам-КОВИД-Вак, КовиВак
|3
|5
|10
|7
|Диоксабан
|Димолегин
|1
|3
|—
|—
|Имипенем+релебактам+циластатин
|Рикарбрио
|1
|1
|—
|—
|Иммуноглобулин человека противокоронавирусный
|Ковид-глобулин
|1
|2
|1
|1
|Касиривимаб+имдевимаб
|Ронаприв
|1
|1
|—
|—
|Молнупиравир
|Омнивир
|1
|1
|7
|5
|Ремдесивир
|Ремдесивир
|1
|1
|3
|2
|Ривароксабан
|Финноксабан
|1
|1
|6
|1
|Синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная]
|МИР 19
|1
|2
|1
|1
|Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинин
|Лейтрагин
|1
|3
|3
|3
|Тобрамицин
|Тобрамицин сульфат
|1
|1
|14
|14
|Умифеновир
|Умифеновир
|1
|1
|5
|5
|Фондапаринукс натрия
|Фондапаринукс ПСК
|1
|2
|4
|2
|Цефтриаксон+[сульбактам]
|Цефтриаксон и Сульбактам Джодас
|1
|1
|5
|5
|Эноксапарин натрия
|Эноксапарин натрия
|1
|1
|9
|9
|Источник: ГРЛС, Росздравнадзор