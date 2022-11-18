СМИ сообщили о планах Novartis продать два подразделения за 5 млрд долларов

Источники Bloomberg сообщили, что Novartis рассматривает возможность продать офтальмологическое и респираторное подразделения. Сумма сделки может превысить 5 млрд долл.

Novartis рассматривает продажу офтальмологического и респираторного отделений, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Отделение респираторных заболеваний компании разрабатывает препараты для лечения идиопатического легочного фиброза, астмы и т.д. Офтальмологическое подразделение работает над методами лечения для защиты и восстановления зрения. Компания планирует продать активы, чтобы сосредоточиться на основных направлениях деятельности — лечении сердечных, иммунологических, неврологических заболеваний, а также борьбе с солидными опухолями и гематологии.

Покупателями могут выступить инвестиционные компании, стоимость сделки оценивается в сумму более 5 млрд долл.