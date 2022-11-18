Предельная цена на фуросемид в форме раствора повышена

Теперь предельная цена на фуросемид в растворе от «Биосинтеза», «Промомеда», Renewal, «Гротекса» и «Озона» составляет 50,24 рубля, на препараты с этим МНН и в аналогичной форме производства «Дальхимфарм» – 45,12 рубля, от «БЗМП» – 46 рублей. Ранее предельная стоимость фуросемида от «Гротекса» и «Озона» составляла 30 рублей, от «Промомеда» – 20,85 рубля.

В «Озон» Vademecum сообщили, что на текущий момент решения о производстве пока не принято. Проводится оценка перспектив в новых обстоятельствах. Во всех остальных компаниях на запросы издания на момент публикации новости не ответили.

В ФАС отметили, что решение о перерегистрации цены на фуросемид в растворе принято в связи с наличием дефектуры препарата, связанной с ценообразованием на него.

Оригинатором препарата является французская Sanofi (Лазикс), но в 2019 году компания уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок препарата в форме таблеток и в виде раствора, так как приняла решение прекратить его производство, рассказывал Vademecum директор по корпоративным связям Sanofi в Евразии Юрий Мочалин.

В 2020 году в России возникли сложности с доступностью фуросемида. Дело в том, что на препарат была установлена очень низкая предельная цена, которая едва покрывала его себестоимость, из-за этого производители оказывались от его производства.