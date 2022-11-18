Объем закупок отечественного обезболивающего сократился в 177 раз

Согласно информации, предоставленной Headway Company, в январе – октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года сократился объем закупок будесонида и формотерола, предназначенных для терапии бронхиальной астмы, антипсихотика галоперидола, онкопрепарата деносумаба, а также успокоительного бромдигидрохлорфенилбензодиазепина (Фенозепам) и обезболивающего Просидола.

Объем закупок Просидола регионами в прошлом году составлял 3,06 млн рублей, в этом году его закупили лишь два региона (Алтайский край и Тульская область) на 17,25 тысячи рублей – в 177 раз меньше. По данным сервиса AptekaMos.Ru, препарата нет в наличии в аптеках Москвы и области. По информации DSM Group, за девять месяц 2021 года розничные продажи препарата достигли 3,5 млн рублей, за аналогичный период 2022 года – 68,86 тысячи рублей. На момент публикации новости в МЭЗ не ответили на запрос Vademecum с просьбой прокомментировать сокращение присутствия препарата на российском рынке.

Будесонид в прошлом году субъекты приобрели на 961,28 млн рублей, в этом году – на 693,5 млн рублей. По данным сервиса AptekaMos.Ru, препарата Буденофальк (будесонид) от немецкой Dr.Falk Pharma нет в наличии в аптеках Москвы и области. Предполагается, что лекарство отсутствует в связи с регистрационными процедурами и поступит в аптеки до конца IV квартала 2022 года. Однако препараты с этим МНН от других производителей есть в наличии.

В 2022 году регионы закупали формотерол почти в два раза меньше, чем годом ранее – 37,13 млн рублей против 60,57 млн рублей. Количество принимавших участие в закупке препарата регионов составило 45, что на 16 субъектов меньше, чем в 2021 году. В этом году в закупках не участвовали Томская, Рязанская, Пензенская области, Севастополь, Республики Тыва, Марий Эл и Алтай, Пермский, Приморский края и другие субъекты.

В аптеках Москвы и области нет препарата Оксис Турбухалер от AstraZeneca. Его поставки прекращены компанией. Также в аптеках этих регионов отсутствует препарат Форадил от Sandoz. В компании Vademecum сообщили, что в настоящее время поставки препарата в РФ не осуществляются, решение было принято в 2021 году в связи с тем, что зарегистрированная предельная отпускная цена на Форадил на фоне повышения себестоимости его производства больше не позволяла обеспечивать рентабельность его поставок в Россию, о своем решении Sandoz уведомила регуляторные органы России.

Кроме того, в наличии нет препарата Атимос от итальянской Chiesi Pharmaceuticals. В этой компании на запрос Vademecum о причинах отсутствия препарата и сроках возобновления его поставок не ответили.

За девять месяцев 2021 года через розницу удалось продать формотерола на 179,08 млн рублей, за аналогичный период 2022 года – на 98,16 млн рублей.

Объем закупок галоперидола регионами в 2022 году сократился на 50,7 млн рублей и составил 87,73 млн рублей. В этом году аукционы на закупку вещества не проводились в Республике Калмыкии и Магаданской области. В аптеках Москвы и области в наличии нет препаратов Галоперидол деканоат от венгерской Gedeon Richter, Галоперидол-АЛСИ от российской «АЛСИ Фарма» и Сеном от индийской Sun Pharmaceutical. На сервисе AptekaMos.Ru не уточняются причины отсутствия лекарств. На запрос Vademecum не ответила ни одна из этих компаний. За девять месяцев прошлого года через розницу продано галоперидола на 185,3 млн рублей, за аналогичный период 2022 года – на 140,6 млн рублей.

Объем закупок регионами деносумаба сократился на 200 млн рублей и составил 1,3 млрд рублей. Ранее на его дефицит жаловались жители Карелии. Действительно, в 2022 году вещества было приобретено на почти в четыре раза меньшую сумму, чем в 2021 году: 1,53 млн рублей против 4,15 млн рублей годом ранее. Кроме того, сумма, на которую в 2022 году был приобретен препарат, значительно сократилась в Ярославской, Челябинской, Тюменской, Тульской, Томской, Тверской, Сахалинской, Ростовской, Омской, Ивановской, Воронежской, Волгоградской, Брянской, Архангельской и Курганской областях, а также республиках Тыва, Дагестан и Алтай.

Кроме того, сократился объем закупок Фенозепама по сравнению с прошлым годом на 81,5 млн рублей – до 187,9 млн рублей. В октябре стало известно, что коммерческие аптеки отказываются от продажи Феназепама и его полных аналогов.

В августе в российских аптечных сетях наблюдался дефицит гормональных препаратов Дивигель, Прогинова и Эстрожель, которые часто используются при ЭКО. В октябре стали появляться сообщения о пропаже из российских аптек антибиотиков широкого спектра действия.

Фото: howtocure.com

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