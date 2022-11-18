До конца года на заводе «Биохимик» запустят два новых цеха по выпуску фармсубстанций

Объем планируемых инвестиций в развитие завода «Биохимик» в Саранске, входящего в группу компаний «Промомед», оценивается в 20 млрд рублей за четыре ближайших года. Об этом во время ежегодного послания Госсобранию республики заявил глава Мордовии Артем Здунов.

«Объем инвестиций в развитие завода на ближайшие четыре года предусматривает вложения до 20 млрд рублей, из них 8,5 млрд в текущем году. До конца года планируется запустить два новых цеха по выпуску активных фармсубстанций, таблеток общей стоимостью 4,2 млрд рублей. Это 300 новых рабочих мест», – сообщил Здунов.

По его словам, компания разрабатывает новейшие антибиотики пятого поколения. На стадии регистрации находится большой портфель госпитальных препаратов.

Председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый в августе этого года заявил следующее: «В новых условиях выжидательная позиция – не наш выбор. Наоборот, мы наращиваем производственный потенциал, запускаем новые цеха как готовых лекарственных форм, так и активных фармацевтических субстанций. В том числе в следующем году будет введен в эксплуатацию еще один корпус по производству противоопухолевых препаратов полного цикла в разных терапевтических формах».

gxpnews