«ПСК Фарма» выводит на рынок препарат «Респисальф Эйр» в новой детской дозировке

Компания «ПСК Фарма» объявила о выводе на рынок препарата «Респисальф Эйр» в новой детской дозировке. Теперь он доступен в форме аэрозоля для ингаляций с концентрацией комбинации салметерола и флутиказона 25 + 50 мкг, что позволяет применять его у детей от четырех лет, которые страдают бронхиальной астмой (БА).

Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный Правительством РФ. Регистрационное удостоверение на новую дозировку «Респисальф Эйр» получено компанией в октябре 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Появление новой дозировки препарата – 25 + 50 мкг/доза – позволяет применять его у детей от четырех лет (прежние более высокие дозировки были предназначены для пациентов от 12 лет). Кроме того, она дает возможность взрослым пациентам осуществлять титрование дозировки до минимально эффективной. Также в этой дозировке „Респисальф Эйр” упаковывается в более компактные баллоны объемом 14 мл (вместо стандартных 17 мл), что облегчает регулярное применение и транспортировку препарата», – говорится в сообщении.

Около 300 млн пациентов во всем мире страдают бронхиальной астмой. В России распространенность этого заболевания среди взрослого населения страны составляет 6,9%, а среди детей и подростков – около 10%. При этом БА – одно из наиболее распространенных хронических заболеваний у детей. Ингаляционные препараты облегчают симптомы болезни и позволяют им вести активную жизнь наравне со сверстниками, подчеркнули в компании.

«На выбор необходимой схемы лечения БА у детей оказывает влияние множество факторов – особенности метаболизма детского организма, процессы формирования и роста органов и тканей, а также поведенческие особенности и общее восприятие процесса лечения детьми. „Респисальф Эйр” предназначен для регулярной терапии БА с использованием комбинации ингаляционного глюкокортикостероида и бронходилатора. Салметерол предотвращает возникновение симптомов бронхоспазма, в то время как флутиказон улучшает легочную функцию и предотвращает обострение заболевания», – добавили в «ПСК Фарма».

gxpnews