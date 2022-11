На Сахалине предотвратили распространение незарегистрированных лекарств «ПСК Фарма» выводит на рынок препарат «Респисальф Эйр» в новой детской дозировке » The Lancet: из-за пандемии COVID-19 может возникнуть «онкологическая эпидемия» Комиссия врачей-онкологов опубликовала доклад в журнале The Lancet Oncology о необходимости ускорения изучения динамики онкозаболеваний в Европе из-за последствий пандемии COVID-19 и геополитических проблем. По данным экспертов, в 2020 году в Европе к врачам обратились на 1,5 млн онкопациентов меньше, чем в 2019 году. Последствия пандемии и произошедшее из-за нее переориентирование европейских систем здравоохранения могут почти на десятилетие отбросить ситуацию с лечением раковых заболеваний в Европе, говорится в докладе. По оценке комиссии, если не принять срочных мер, это может привести к «онкологической эпидемии». Согласно докладу, в 2020 году в Европе к врачам обратились на 1,5 млн пациентов с онкологическими заболеваниями меньше, чем в 2019 году, а каждый второй пациент своевременно не получил хирургической помощи или химиотерапии. Всего с момента начала пандемии в Европе не было сделано около 100 млн скрининговых обследований. Члены комиссии подсчитали, что из-за этого около 1 млн случаев заболевания раком могло быть не диагностировано. В России в 2020 году по сравнению с 2019-м количество выявленных случаев злокачественных опухолей сократилось на 14,2% (с 640 до 556 тысяч). Как объяснял главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, это во многом связано со «сворачиванием программы диспансеризации и раннего выявления, ограничительных мер [из-за пандемии COVID-19. – Vademecum] и простых человеческих страхов». Через год Каприн констатировал, что за 2021 год в сравнении с 2020-м ситуация практически не изменилась: было выявлено 580 тысяч случаев злокачественных новообразований, что лишь на 4,4% больше предыдущего показателя. По итогам проведенного Фондом семьи Тиньковых, Фондом борьбы с лейкемией и AdVita опроса (выборка – 700 россиян, которым когда-либо ставили онкологический диагноз) выяснилось, что 33% из них обнаружили рак сами, без вмешательства врача. У 32% опрошенных врач не выявил заболевания, несмотря на наличие симптомов. В июле 2022 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время онлайн-совещания президента Владимира Путина с членами правительства рассказал, что в российском первичном звене медпомощи не хватает 1,3 тысячи онкологов. При этом дефицит таких специалистов с начала реализации федпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» (2019 год) удалось сократить на 30%, или на 500 врачей-онкологов в поликлиниках и центрах амбулаторной онкологической помощи. Источник: The Lancet

