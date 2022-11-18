Jnana Therapeutics и Roche подписали второе соглашение о партнерстве

Компании Jnana Therapeutics и Roche подписали второе соглашение о партнерстве и лицензировании по разработке низкомолекулярных препаратов для лечения рака, иммуноопосредованных и неврологических заболеваний, сообщает Pharmaceutical Technology.

Сделка охватывает несколько терапевтических целей. Согласно условиям соглашения, Roche выплатит Jnana авансовые платежи в размере $50 млн. Для открытия новых низкомолекулярных препаратов против различных мишеней заболеваний Jnana будет использовать свою платформу химиопротеомики RAPID.

Jnana также имеет право на получение значительных краткосрочных промежуточных платежей и дополнительных потенциальных платежей в размере более $2 млрд в будущем, помимо многоуровневых лицензионных платежей.

Кроме того, Jnana проведет клинические и доклинические исследования для ряда целей, касающихся различных раковых, иммунноопосредованных и неврологических заболеваний. Roche, в свою очередь, будет контролировать разработку и маркетинг любых продуктов, созданных в результате партнерства.

gxpnews