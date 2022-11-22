Реализация фармкомплекса в Солнечногорске позволит создать 4000 рабочих мест

Мособлархитектура поддержала архитектурно-градостроительный облик фармацевтического производственно-логистического комплекса, планирующегося на территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщается на сайте Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Крупный фармацевтический производственно-логистический комплекс Подмосковья займет территорию порядка 330 000 кв. м. Комплекс состоит из шести зданий, включая производственно-складской корпус, склад, авторемонтную мастерскую и КПП, общая площадь которых составляет почти 170 000 кв. м. Реализация такого масштабного проекта позволит создать почти 4000 рабочих мест», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Строительство комплекса планируется начать в 2023 году, а закончить в 2026 году.

«Авторы органично вписали объект в сложившуюся планировочную структуру индустриального парка. Производственно-складской корпус состоит из четырех взаимосвязанных функциональных блоков: административный центр, фармацевтическое производство, склад готовой продукции, логистический и складской центр с зоной формата cross-docking, или сквозное складирование, когда приемка, распределение и отгрузка продукции происходят без размещения в зоне долговременного хранения», – говорится в сообщении.

gxpnews