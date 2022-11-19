Рынок медизделий в РФ за четыре года вырос почти вдвое

Более 80% лекарственных препаратов из перечня жизненно важных производится внутри страны, 30% медицинских изделий – российского производства, сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

«В настоящее время свыше 80% лекарственных препаратов из национального списка возмещения производится в России, 31% медицинских изделий сегодня – российского производства», – сказал Камкин на встрече с замминистра здравоохранения ОАЭ Амином Амери в режиме ВКС.

По его словам, рынок медицинских изделий в России демонстрирует динамичный рост – в 1,8 раза за последние четыре года. Камкин добавил также, что в российской системе здравоохранения в настоящее время работают более 2 млн врачей и среднего медицинского персонала, а число объектов здравоохранения превышает 259 тысяч.

Замминистра отметил, что в прошлом году медицинскими услугами в России воспользовалось более 3 млн иностранных граждан, наиболее популярными профилями оказания медицинской помощи стали диагностические осмотры, онкология, хирургия, травматология, офтальмология и педиатрия.

Камкин отметил, что российская сторона заинтересована в сотрудничестве с ОАЭ, обмене опытом и совместной работе по ряду актуальных вопросов, остро стоящих на повестке дня международного здравоохранения. Среди них – научные разработки в области медицины, цифровое здравоохранение, разработка, производство и поставки вакцин, борьба с неинфекционными заболеваниями, обеспечение населения лекарственными средствами.

gxpnews