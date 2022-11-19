Какие меры необходимо предпринять государству для поддержки работы фармпредприятий

Разрыв связей и логистических цепочек фармацевтическая отрасль почувствовала одной из первых еще в начале 2020 года из-за эпидемии ковида, когда были сорваны поставки сырья, материалов и оборудования из Китая, а также стало невозможным принять наладчиков ранее закупленного оборудования из стран ЕС.

За последние два года нельзя сказать, что ситуация улучшилась. Пожалуй, единственное, в чем можно быть уверенным, что глобальные вызовы будут только нарастать, и отечественной фармацевтической отрасли предстоит быть готовой к ним и их преодолевать.

Как известно, отечественная фармацевтическая промышленность – одна из немногих отраслей промышленности, которая на сегодняшний день может составить достойную конкуренцию иностранным компаниям на отечественном рынке. И хотя дисбаланс на рынке в пользу иностранных производителей в определенной степени сохраняется, на сегодняшний день российские производители лекарственных препаратов могут обеспечить значительный объем поставок для нужд российского потребителя. Особенно это стало актуально в период проведения специальной военной операции (СВО). Да, иностранные производители пока не уходят окончательно с нашего рынка, но никто не может гарантировать, что при обострении геополитической ситуации они проявят лояльность по отношению к нашей стране. Тем более что клинические исследования и маркетинговые программы иностранные компании уже приостановили. Поэтому, учитывая важность фармацевтической промышленности для суверенитета государства, мы давно уже говорим о необходимости проведения работы по созданию системы национальной лекарственной безопасности или лекарственного суверенитета (недавно введенное в оборот понятие) и, соответственно, системной поддержке отечественных производителей лекарственных средств со стороны государства.

Не секрет, что отечественная фармацевтическая отрасль критически зависит от импорта разных групп товаров:

– промышленного оборудования и комплектующих;

– сырья, прежде всего фармсубстанций, интермедиатов, упаковочных материалов;

– лабораторного оборудования (для проведения анализов и исследований);

– стандартных образцов, реактивов и т. п.

Соответственно, возникли следующие проблемы:

Проблемы с поставщиками

Срыв сроков поставок или отказ от них, как по объективным причинам, так и из политических соображений. В большей степени это касается европейских и американских контрагентов. И хотя абсолютное большинство поставщиков подтверждает свою готовность работать, некоторые партнеры взяли таймаут до урегулирования геополитической ситуации.

Изменение условий оплаты. Если раньше действовала постоплата или предоплата, которая редко превышала 30%, то сейчас большинство поставщиков просят 100% предоплату без гарантий поставки точно в срок.

Повышение цены в среднем на 15-100%. Причем имеют место не только объективные причины, но и спекулятивные моменты, особенно при наличии посредников, а также существенные колебания валютного курса.

Проблемы с сервисным обслуживанием оборудования иностранными поставщиками, поскольку иностранным специалистам затруднен или невозможен въезд на территорию РФ.

Проблемы, связанные с логистикой

Повышение стоимости доставки и страхования грузов иногда в разы.

Значительное удлинение сроков поставки.

Невозможность или затрудненность использовать отработанные ранее логистические маршруты.

Рост процента брака, так как нередко товар перегружается. Кроме того, поставщики, тоже затронутые кризисом, не всегда могут обеспечить надлежащее качество.

При параллельном импорте появляется риск неопределенности, поскольку перемещение грузов через территории третьих стран сопряжено с проблемами, на которые участники ВЭД повлиять не могут.

Финансовые проблемы

Блокировка банковских переводов рядом европейских и американских банков, невозможность осуществлять платежи в валюте. Например, российский банк переводит средства на корсчет в европейском банке, а тот не зачисляет их на счет поставщика и возвращает обратно, удержав комиссию.

Ограничения по валютным переводам внутри нашей страны.

Нехватка оборотных средств, кассовые разрывы – когда формируются существенные буферные запасы всех потенциально возможных групп товаров, при этом поставщики требуют предоплату, а покупатели просят отсрочку в два-четыре месяца.

Спрос на лекарственные препараты

Отдельно следует отметить быстро изменяющийся, колеблющийся спрос, вызванный паническими настроениями, как, например, ажиотажный спрос в марте 2022 года, сменившийся затем существенным спадом. Такие процессы сильно дестабилизируют работу производств, вызывая то дефектуру, то перепроизводство.

Общее снижение спроса, выражающееся в снижении натуральных объемов, или его незначительное увеличение (кроме отдельных групп препаратов, например, вакцин), вызванное существенным снижением покупательной способностью населения.

Как уже упоминалось, осложнения начались еще в начале 2020 года из-за введения локдаунов по причине ковида, а затем в связи с введением санкционной политики со стороны недружественных государств проблемы усугубились.

Возникли определенные трудности не только в отношении товарооборота непосредственно со странами Европейского союза, но и нарушение традиционных логистических цепочек с партнерами в Китайской Народной Республике. Традиционно морские поставки крупнотоннажных грузов, к которым относится, в частности, доставка активных фармацевтических субстанций, осуществлялись транзитом через европейские порты (например, Роттердам, Гамбург и др.), где осуществлялась перегрузка контейнеров в Санкт-Петербург. Несмотря на то что активные фармацевтические субстанции (АФС) не относятся к санкционным грузам, данный путь оказался заблокированным ввиду отсутствия транзита судов из европейских портов в российские.

Наиболее рациональной схемой доставки в настоящий момент является морская доставка грузов из Китая на Дальний Восток, откуда осуществляется транспортировка грузов по железной дороге. Однако использование данного способа доставки привело к увеличению традиционных сроков доставки, что связано с ограниченным количеством контейнеров, в которых может поддерживаться и контролироваться необходимый температурный режим, а также увеличением сроков таможенной очистки и погрузочно-разгрузочных работ в портах.

Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации может быть прямая доставка грузов из Китая по железной дороге, однако на китайской железной дороге отсутствует возможность установки контейнеров с контролируемым температурным режимом (контейнеров-рефрижераторов). Кроме того, ряд АФС не принимаются к транспортировке китайскими железнодорожными перевозчиками, т. к. согласно внутрикитайской номенклатуре относятся к опасным грузам, перевозка которых по железной дороге запрещена, при этом таких требований нет ни к авиа-, ни к морским перевозкам, ни к железнодорожным перевозкам по территории Российской Федерации. Значительно облегчить ситуацию может запуск железнодорожных составов прямого сообщения, оснащенных оборудованием, позволяющим осуществлять транспортировку грузов в контейнерах с контролируемым температурным режимом, а также обсуждение с китайскими партнерами возможности смягчения правил перевозки конкретных наименований АФС в стороны расширения списка грузов, разрешенных к перевозке.

С начала пандемии именно фармотрасль одной из первых была задета локдаунами, что позволило многим предприятиям начать быстро адаптироваться к неблагоприятным внешним условиям. Можно выделить некоторые наработки наших предприятий для эффективного смягчения последствий рисков.

Создание и работа с буферными товарно-материальными запасами

Оптимизация буферных товарно-материальных запасов путем стандартизации компонентов для снижения запасов.

Сортировка таких запасов по значимости, скорости восстановления и прочим параметрам таким образом, чтобы наиболее критически значимые товарно-материальные запасы всегда находились в достаточном количестве.

Работа с поставщиками и логистической цепью

Поиск альтернативных поставщиков, прежде всего местных или из ближнего зарубежья, с целью сокращения логистического плеча, заключение прямых контрактов.

Поиск новых логистических маршрутов.

Мониторинг общей ситуации в регионах расположения поставщиков и возможных проблем с производством или доставкой.

Учитывая, что мировой кризис будет только нарастать, нет никаких предпосылок, что мировой логистический кризис и кризис в промышленном производстве в ближайшие годы будет нивелирован. Отрасли нужно готовиться к затяжному кризису, который она не сможет пройти без адекватной поддержки государства.

В сложившихся условиях необходимо оказать всестороннюю поддержку отечественным производителям.

В целях оказания поддержки отечественным производителям Правительством РФ были приняты Постановление от 23 марта 2022 года № 440 и Постановление от 5 апреля 2022 года № 593, которые касаются особенностей обращения лекарственных средств в случае дефектуры в связи с ограничительными мерами экономического характера в отношении России. Дефектура или риск возникновения дефектуры с указанием наименований лекарственных препаратов, их форм, дозировок, требуемых объемов для целей ввоза в Российскую Федерацию и в иных случаях обращения лекарственных препаратов определяются межведомственной комиссией, утверждаемой Минздравом России.

Риск появления дефектуры лекарственных препаратов возникает с момента официального заявления компании-производителя о прекращении ведения деятельности на территории Российской Федерации и касается не только готовых лекарственных препаратов, но и фармацевтических субстанций, стандартных образцов, вспомогательных веществ и т. п. Необходимо возложить на межведомственную комиссию задачу по ведению открытого регулярно обновляющегося реестра зарубежных компаний-производителей, заявляющих об официальном прекращении поставок своей продукции на территорию РФ, чтобы нахождение компании-поставщика в данном реестре служило основанием о подаче заявлений на внесение изменений в регистрационное досье на лекарственный препарат.

К сожалению, после рассмотрения документов, поданных в межведомственную комиссию, предприятия не получают обоснования принятого решения. Так, одно из наших предприятий подало документы с просьбой разрешить внести в НД аппликатор от китайского производителя вместо итальянского в вагинальные препараты женских половых гормонов, притом что это предприятие является единственным российским производителем препаратов в данных лекарственных формах. Межведомственная комиссия отказала предприятию в замене, причем причина не была названа. Учитывая, что остальные производители иностранные, причем из недружественных стран, позиция комиссии непонятна. Получается, что дефектуру меряют условием, что пропадет препарат от всех производителей, ждут проблем с поставками оригинального препарата?

Если говорить о логистике, то дополнительно хотелось бы отметить, что существенно выросла ее стоимость и сроки поставок. Было бы правильно сделать некие хабы по стране, которые собирали бы грузы (например, на Дальнем Востоке или у Каспийского моря), куда можно было бы собирать грузы для фармпроизводителей и оттуда отгружать. Чтобы не каждый производитель искал уникальный маршрут, транспорт, а были бы организованы площадки, куда можно было бы доставлять – хранить до сбора достаточного количества груза, для обеспечения рентабельной поставки, а затем везти. Рассмотреть снижение тарифов на перевозки внутри страны, предусмотреть оптимальные маршруты и начать их расширять. Подумать над логистическими коридорами до этих хабов, кто из дружественных государств был бы готов их обеспечить. Это лучше бы решалось на уровне межгосударственных контактов.

Вообще, многие экономисты отмечают, что, несмотря на глобализацию мирового рынка, о которой все говорят, давно уже наметились дезинтеграционные тенденции суверенных государств, направленные на защиту интересов своей страны: квотирование, лицензирование, государственные закупки, введение ввозных пошлин и прочие меры торговой политики, а также заключение региональных торговых соглашений для предоставления более благоприятного режима, чем другим членам ВТО.

Поэтому, если мы говорим о суверенитете страны, необходимо говорить и о лекарственном суверенитете как составной его части. И в этой связи протекционистская политика государства по отношению к отечественной фармотрасли будет абсолютно оправданна.

В целом надо отметить, что существенно снизилась рентабельность производства у многих предприятий, которая стала граничить с точкой безубыточности. Менеджмент многих компаний сосредоточен больше на обеспечении бесперебойной работы, чем на повышении ее эффективности, как это было в предыдущие годы.

Из-за кассового разрыва многие предприятия испытывают недостаток оборотных средств. Предоплачивая товары и запасы, как сейчас требуют поставщики, производители получают фактический доход только через несколько месяцев после реализации продукции, хотя налоги уплачиваются в момент реализации. Это делает производителя фактически кредитором всей товаропроизводящей цепи, который, соответственно, несет и основные риски. А учитывая, что многие препараты, производимые нашими предприятиями, входят в перечень жизненно необходимых и важнейших и возможность переложить или разделить финансовое бремя на конечного потребителя практически отсутствует, в отличие от предприятий других отраслей, фармацевтические компании становятся критически уязвимым звеном.

До сих пор не утверждена программа «Фарма-2030», хотя с учетом новых геополитических вызовов ее нужно дополнительно дорабатывать. В СМИ появилась информация о разработке концепции лекарственного суверенитета. Согласно этой концепции, к 2030 году предполагается достичь лекарственного суверенитета, при котором произведенные в стране лекарства и диагностические системы (оригинальные и другие) занимали бы 75% рынка в денежном выражении и 85% – в количественном. Это очень амбициозные цели. Но при этом, судя по кратким описаниям данного документа, почему-то речь в нем идет в том числе о создании экспортно ориентированной промышленности, хотя в ближайшее десятилетие мировая экономика будет работать по принципу развития местных производств и потребления местной продукции по основным группам товаров, в том числе фармацевтических.

Существующий перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории России по полному циклу, был утвержден в 2010 году, а недавно он был увеличен почти вдвое.

С целью поддержки российских производителей лекарственных средств целесообразно принять следующие меры:

Фискальные меры

Отсрочка по выплате налогов, снижение налогов, снижение таможенных пошлин при ввозе сырья, материалов, комплектующих или мораторий на определенный срок.

Снижение пошлины при регистрации лекарственных средств и внесении изменения в нормативную документацию.

Предоставление беспроцентных займов или займов с пониженными ставками для быстрого пополнения оборотных средств без административной волокиты и сбора огромных объемов данных о предприятиях, порой граничащих с промышленным шпионажем.

Административные меры

Введение уведомительного порядка при изменении вторичной упаковки или производителя первичной для лекарственных препаратов.

Закрепление на законодательном уровне возможности нанесения на вторичную упаковку одноцветной печати без изменения нормативной документации, тем более что аутентичность упаковки дополнительно подтверждается QR-кодом, а цветность упаковки больше имеет маркетинговое значение и не влияет на качество препарата.

Заключение долгосрочных контрактов с производителями.

Введение упрощенного порядка регистрации лекарственных препаратов.

Президентом РФ В. В. Путиным 21 октября подписан указ о создании Координационного совета при Правительстве России.

25 октября глава государства провел совещание с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, на котором он сказал: «Нам необходимы более высокий темп работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом. В работе, конечно же, нельзя просто исходить из каких-то установленных ранее нормативов. Они создавались в неизвестно какие времена и в совершенно других условиях. Поэтому обращаю внимание: нормативы нормативами, но нужно их или менять, или приспосабливать быстро таким образом – конечно, без всякого нарушения закона, разумеется, но тем не менее мы должны ориентироваться на реальную ситуацию, на реальные потребности по тому или другому направлению».

gxpnews