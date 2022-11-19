Заместителю министра здравоохранения Якутии продлили домашний арест

О возбуждении уголовного дела в отношении первого замминистра здравоохранения Якутии Романа Савина стало известно в сентябре 2022 года. Тогда же чиновник был помещен под домашний арест до 22 ноября. В октябре замминистра попытался обжаловать меру пресечния, но Верховный суд Якутии оставил без изменения постановление Якутского городского суда.

По версии следствия, Савин запрашивал коммерческие предложения у аффилированных организаций, поставляющих медоборудование. В октябре 2021 года между Минздравом Якутии и московским ООО «Диомед» был заключен контракт на поставку 18 кислородных концентраторов на сумму 620,9 млн рублей, притом что ведомство могло приобрести оборудование в несколько раз дешевле у завода-изготовителя «Провита».

Стоимость кислородных концентраторов, как считает следствие, была завышена более чем на 151 млн рублей – в такую же сумму был оценен ущерб бюджету от действий Савина.

Во время оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных эпизодов вероятной противоправной деятельности, были проведены обыски в Якутии, Москве и Санкт-Петербурге.

Роман Савин был назначен на должность замминистра здравоохранения Якутии по экономике и финансам в 2020 году. В 2021 году глава республики Айсен Николаев назначил Савина первым заместителем министра здравоохранения Якутии. Согласно официальному сайту ведомства, Савин продолжает занимать данный пост. Ранее (с 2017 по 2019 год) Савин также работал в качестве замминистра здравоохранения Карелии.