В России зарегистрировали препарат Эвушелд для профилактики и лечения COVID-19

Тиксагевимаб+цилгавимаб – единственное лекарственное средство для профилактики COVID-19, прописанное во временных рекомендациях Минздрава для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Основным методом профилактики остается вакцинация. Моноклональное антитело от AstraZeneca может использоваться у определенных групп пациентов, которым вакцинация не рекомендована или на вакцину возникала тяжелая нежелательная реакция. К таким группам относятся, например, пациенты с первичным и вторичным иммунодефицитом, онкопациенты, больные ожирением, и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

До регистрации Эвушелд назначался по медицинским показаниям и ввозился по временному разрешению Минздрава. Правительство РФ в начале 2022 года выделило из резервного фонда средства на централизованную закупку 78,4 тысячи упаковок Эвушелда. ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» закупило в 2022 году препарат на 3,8 млрд рублей у единственного поставщика – компании «Ирвин».

Результаты клинических исследований препарата показали, что одна доза Эвушелда, вводимая внутримышечно в виде двух последовательных инъекций, снижала риск развития симптоматической коронавирусной инфекции на 83% по сравнению с плацебо при медианном времени наблюдения в 196 дней. Симптомы COVID-19 были зафиксированы у 11 из 3,4 тысячи добровольцев (0,3%), принявших препарат, и у 31 из 1 731 пациента (1,8%) в группе получивших плацебо.

Также 18 ноября Минздрав одобрил вакцину Ортопоксвак Центра «Вектор» Роспотребнадзора, предназначенную для профилактики оспы.

Ортопоксвак рекомендуется для профилактики натуральной оспы у людей в возрасте от 18 до 60 лет, а также подверженным риску заразиться натуральной оспой или другими ортопоксвирусными инфекциями. Беременным проходить вакцинацию Ортопоксваком не рекомендуется. По данным Центра «Вектор», вакцина предназначена в том числе для профилактики оспы обезьян.

Фото: stoletnik.ru

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