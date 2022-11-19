Takeda заявила об успешных испытаниях таргетной терапии для лечения рака крови

Японская компания Takeda сообщила о том, что исследование третьей фазы PhALLCON препарата Iclusig (ponatinib) среди взрослых пациентов с недавно диагностированным острым лимфобластным лейкозом с положительной филадельфийской хромосомой (Ph+ALL) достигло своей основной конечной точки, пишет Fierce Pharma.

Это заболевание является подтипом острого лимфобластного лейкоза (ALL). В Соединенных Штатах пока что нет одобренных целевых методов лечения Ph+ALL.

Iclusig – таргетная терапия. Препарат представляет собой ингибитор тирозинкиназы (TKI), который нацелен на BCR-ABL1, аномальную тирозинкиназу, которая экспрессируется при хроническом миелоидном лейкозе (ХМЛ) и Ph+ALL. В 2020 году Iclusig получил одобрение FDA для лечения ХМЛ. Первое одобрение Iclusig, для двух редких типов лейкемии, было получено, когда в 2012 году он принадлежал Ariad.

Takeda отмечает, что планируется обсуждение данных PhALLCON с регулирующими органами, в будущем они будут представлены научному сообществу.

gxpnews