ВОЗ хочет заставить фармкомпании раскрывать подробности сделок по борьбе с пандемиями

ВОЗ подготовила документ, согласно которому фармкомпании должны будут раскрывать подробности сделок по поставкам препаратов для борьбы с пандемиями. Из документа неясно, что грозит производителям за несоблюдение правил. ООН, частью которой является ВОЗ, не имеет юридической власти над компаниями.

ВОЗ хочет обязать фармкомпании раскрывать подробности сделок, связанных с поставками препаратов, которые они производят для борьбы с пандемиями. Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект документа.

Соглашение, над которым работают в организации, требует от компаний раскрывать условия любых публичных контрактов, направленных на борьбу с «чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения».

Reuters пишет, что во время пандемии COVID-19 многие сделки, заключенные правительствами с фармацевтическими компаниями, оставались конфиденциальными. Это снимало с компаний ответственность за просрочку поставок вакцин и прочие производственные проблемы.

Соглашение находится на ранней стадии разработки и, скорее всего, еще будет меняться. Из документа неясно, что произойдет, если подписавшие его страны и компании не будут соблюдать условия. ООН, частью которой является ВОЗ, не может юридически обязать фармпроизводителей следовать своим правилам.

Генеральный директор Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) Томас Куэни назвал проект «важной вехой». При этом добавил, что он должен уважать принципы интеллектуальной собственности фармкомпаний.

В проекте документа также предлагается ввести механизм экспертного контроля для оценки готовности стран к пандемии. Кроме того, он предлагает расширить доступность медицинских услуг по всему миру, увеличить финансирование для профилактики и борьбы с пандемиями в разных странах, а также упростить доступ ВОЗ к расследованию вспышек заболеваний.

Николай Соколов

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