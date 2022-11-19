Структура «Росатома» назначена исполнителем строительства синхротрона за 47 млрд рублей

Компания «Концерн «Титан-2» должна выполнить 60% работ самостоятельно, дедлайн исполнения назначен на 31 декабря 2024 года.

Строительство установки анонсировали в июле 2018 года. СКИФ включает 30 экспериментальных станций, ежегодно исследования будут доступны для 2 тысяч ученых из России и других стран. Установка позволит проводить исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения в различных областях науки, в том числе в медицине.

Заказчиком и застройщиком СКИФ является Институт катализа СО РАН. Ранее, в ноябре 2022 года, единственным исполнителем по изготовлению и запуску научного оборудования для СКИФ был назначен Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН. Институт обязан выполнить 45% госконтракта самостоятельно, к выполнению оставшейся доли – привлечь господрядчиков.

Минобрнауки и концерн «Титан-2» в середине апреля 2022 года подписали госконтракт на 5,8 млрд рублей на строительство СКИФа. Для синхротрона строится комплекс из 34 зданий общей площадью 86,8 тысячи кв. м, где разместят инженерное и технологическое оборудование, обеспечивающее выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Строительство планируется завершить к июню 2023 года.

В июне 2022 года Правительство России выделило дополнительно 10 млрд рублей на возведение синхротрона. Общий объем финансирования проекта с учетом дополнительных средств достиг 47 млрд рублей. В октябре дедлайн сдачи проекта был перенесен на конец 2024 года, ожидается, что в начале 2025 года комплекс выйдет на опытную эксплуатацию, которая продлится полгода.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Концерн «Титан-2» на 100% принадлежит холдингу «Титан-2», владельцами которого являются одноименное акционерное общество и АО «Концерн «Росэнергоатом», дочерняя структура госкорпорации «Росатом».

В апреле 2021 года АО «Концерн «Титан-2» получило подряд на проектирование, строительство и оснащение Федерального детского реабилитационного центра на 300 коек в Бердске Новосибирской области за 7,2 млрд рублей. В декабре 2021 года компания стала победителем конкурса на строительство ЦВМТ НМИЦ им. А.В. Вишневского за 4,1 млрд рублей и поднялась на вторую строчку ТОП50 подрядчиков медицинских проектов по совокупной стоимости контрактов за 2019–2021 годы по версии Аналитического центра Vademecum с показателем 11,3 млрд рублей, уступая только структурам ГК «Ростех».