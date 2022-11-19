Правительство не поддержало идею о снижении НДС до 5% с продаж лекарств и медизделий

Депутаты предложили снизить ставку НДС в отношении лекарств и медизделий. В правительстве законопроект не поддержали, так как считают, что это не позволит реализовать заявленные авторами цели по снижению стоимости на такие товары и сокращению уровня бедности.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесли в Государственную думу законопроект, который предусматривает снижение ставки налога на добавленную стоимость с 10% до 5% на отдельные виды социально значимых товаров, в том числе лекарственные препараты и медицинские изделия российского и зарубежного производства.

Изменения предлагается внести в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Снижение налоговой ставки в том числе будет распространяться на лекарственные средства, включая фармацевтические субстанции, препараты, предназначенные для проведения клинических исследований, лекарства, изготовленные аптечными организациями, а также медицинские изделия, за исключением тех, операции по реализации которых освобождаются от налогообложения.

Правительство в своем отзыве не поддержало предложенный законопроект. В кабмине отметили, что согласно финансово-экономическому обоснованию проекта его реализация приведет к ежегодным выпадающим доходам федерального бюджета в размере 360 млрд руб., которые предлагается компенсировать за счет предполагаемых дополнительных доходов бюджетной системы страны.

«НДС является важнейшим источником формирования доходов федерального бюджета, уменьшение его поступлений в федеральный бюджет может привести к ограничению возможностей финансирования расходных обязательств государства, в том числе в социальной сфере», — пояснили в правительстве.

К тому же в кабмине уверены, что инициатива не позволит повлиять на снижение стоимости социально значимых товаров, для которых предлагается снижение НДС, а также не позволит сократить уровень бедности и социального неравенства, как заявляют ее авторы.

Маргарита Грошева

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