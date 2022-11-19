Лекарства и медизделия вошли в список критического импорта с поддержкой государства

Правительство включило медицинскую и фармацевтическую продукцию в список критического импорта. Государство будет выступать гарантом по оплате страхового возмещения при их ввозе.

Утвержден перечень товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности для критического импорта. Распоряжение правительства №3456-р от 15.11.2022 опубликовано на портале pravo.gov.ru.

Документ разработан в рамках программы государственных гарантий страхования ввоза таких товаров, которую в сентябре утвердило правительство постановлением №1672 от 22.09.2022. Программой предусмотрено, что государство будет гарантировать обеспечение исполнения обязательств АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» по договорам страхования и договорам перестрахования. Обязанности государства в рамках гданных гарантий будет выполнять государственная корпорация ВЭБ.РФ.

Агентство в свою очередь осуществляет страхование импортных кредитов от предпринимательских и (или) политических рисков, выданных для обеспечения импорта продукции из перечня критического импорта.

В сам перечень включили фармацевтическую и медицинскую продукцию по соответствующим кодам ТН ВЭД. Так, фармацевтическая продукция в нем представлена отдельными позициями из групп нуклеиновые кислоты, витамины, гормоны, гликозиды, алкалоиды, антибиотики, вакцины, иммунологические и биотехнологические препараты и другие лекарственные препараты из групп 3003 и 3004 ТН ВЭД.

Среди медицинских изделий в список попала:

перевязка из группы 3005 ТН ВЭД,

хирургические, стоматологические и другие расходные материалы из группы 3006 ТН ВЭД.

Медицинская техника и приборы представлены позициями из групп:

микроскопы (9012) ,

лазеры (9013),

оптическая аппаратура для хирургии и стоматологии (9018),

аппараты искусственного дыхания (9019),

ортопедия (9021),

рентгеновское оборудование (9022) и др.

Кроме того, в список работ для критического импорта вошло: производство фармсубстанций (ОКВЭД 21.10), лекарств (ОКВЭД 21.20.1) и применяемых в медицине материалов (ОКВЭД 21.20.2).

Поддержку также можно будет получить для проведения научных исследований в области биотехнологии (ОКВЭД 72.11), естественных и технических наук (72.19).

Фото: 4045/freepik.com

Таисия Кубрина

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