Цех биотехнологических субстанций открылся на заводе «Медсинтез»

Новый цех по производству биотехнологических субстанций для репродуктивного здоровья женщин открылся на заводе «Медсинтез» в Новоуральске Свердловской области, сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

Как говорится в сообщении, с 2018 года завод «Медсинтез» и компания «АйВиФарма» успешно реализуют биотехнологический проект в области репродуктивных технологий по производству субстанции и готовых лекарственных форм первого российского препарата для лечения бесплодия «Примапур». Препарат включен в список жизненно необходимых лекарственных препаратов и с успехом применяется в клиниках на территории всей страны.

«Сегодня мы можем смело говорить о том, что медицинский кластер на Среднем Урале пополнился еще одной эффективной связкой. Биотехнологии „Медсинтеза” и „АйВиФармы” образуют синергию с высокопрофессиональными специалистами клиник „Мать и дитя”. Таким образом, отечественные лекарственные препараты для репродуктивного здоровья женщин уже доступны и продолжают разрабатываться», – сказал на открытии цеха полномочный представитель президента Владимир Якушев.

С открытием нового цеха по производству биотехнологических субстанций у завода появляются новые производственные мощности для обеспечения отечественной медицины современными востребованными препаратами. Мощность производства препарата ФСГ на заводе составляет до 30 г субстанции, до 1 млн одноразовых шприц-ручек в год. Завод «Медсинтез» готов обеспечить годовую потребность в препаратах ФСГ в России на 200%.

Решая вопросы импортозамещения, на предприятии ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по подготовке к производству и других гормональных препаратов, необходимых при проведении процедуры ЭКО. Новые лекарственные препараты хорионического гонадотропина человека и антагониста гонадотропин-рилизинг-гормона человека сейчас находятся на стадии предварительных работ до подачи на регистрацию в Минздрав России.

gxpnews