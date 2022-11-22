В инструкции всех йодсодержащих контрастных средств будут внесены изменения

Минздрав РФ обратился ко всем производителям лекарственных препаратов, которые содержат йод и используются в качестве контрастных средств, с просьбой внести изменения в описание общих характеристик этих ЛС. Об этом сообщает «Катрен Стиль» со ссылкой на информационное письмо, опубликованное в Государственном реестре лекарственных средств.

«В ходе подготовки требований к безопасности и эффективности лекарственных средств Научным центром экспертизы Минздрава была выявлена необходимость актуализировать инструкции зарегистрированных в России препаратов, применяемых в качестве контрастных средств», – пишет издание.

В разделе «Особые указания» инструкций по применению всех йодсодержащих контрастных средств надлежит представить информацию о необходимости мониторинга нарушений функции щитовидной железы у детей в следующей редакции: «Следует проводить мониторинг функции щитовидной железы у новорожденных и детей в возрасте до трех лет в течение трех недель после введения йодсодержащих контрастных средств с диагностической целью».

gxpnews