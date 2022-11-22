MSD купит производителя препаратов от рака Imago BioSciences за 1,35 млрд долларов

MSD купит компанию Imago BioSciences, которая занимается разработкой препаратов для лечения заболеваний костного мозга. Сумма сделки составит 1,35 млрд долл.

MSD (в США и Канаде — Merck&Co) заявила о том, что приобретет производителя лекарств от рака Imago BioSciences. Компания разрабатывает препараты для лечения заболеваний костного мозга. Общая сумма соглашения составит 1,35 млрд долл. По данным MSD, сделка с Imago будет закрыта в I квартале 2023 года.

Imago испытывает bomedemstat для лечения редкого типа опухолей, миелопролиферативных новообразований.

«Приобретение Imago расширяет наш портфель и укрепляет наше присутствие в развивающейся области гематологии», — заявил президент и главный исполнительный директор MSD Роберт М. Дэвис.

Reuters пишет, что таким образом компания планирует расширить портфель препаратов против заболеваний крови. В 2028 году MSD потеряет ключевые патенты на средство для иммунотерапии рака «Китруда» и ищет новые направления для инвестиций.

В прошлом году компания купила Acceleron Pharma за 11,5 млрд долл. MSD получила доступ к одобренному FDA препарату против анемии Reblozyl и экспериментальному препарату для лечения легочной артериальной гипертензии sotatercept.

Ранее в этом году Wall Street Journal сообщал, что MSD ведет предварительные переговоры о покупке биотехнологической компании Seagen, специализирующейся на препаратах от рака. Сумма потенциальной сделки по данным издания могла превышать 40 млрд долл.

Николай Соколов

pharmvestnik