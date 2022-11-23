«Биннофарм Групп» открывает представительство в Китае

В 2023 году компания «Биннофарм Групп» планирует открыть представительство в Китае. Об этом заявил генеральный директор компании Рустем Муратов на пленарной сессии, посвященной развитию внешнеэкономической деятельности фармотрасли, в рамках отраслевой выставки Pharmtech & Ingredients.

«Если смотреть на Ближний Восток, то главная беда там – это ограниченное число населения. Безусловно, там есть перспективные страны. Но, например, в Иране уже сформирована своя промышленность, там сложно иметь дело. Европа сейчас не самый разумный вариант. Азиатские страны в этом смысле – понятный кейс», – сказал Муратов.

Рустем Муратов ранее рассказал GxP News об изменении спроса на лекарственные препараты, трансформации логистических процессов и новых подходах к импортозамещению в фармотрасли.

На вопрос, какие страны заместили продукцию европейских производителей, он ответил: «Сильнее всего увеличилась доля Китая, но у нас она росла уже не один год, без связи с последними событиями. Мы плотно работаем с предприятиями КНР уже десятилетия и научились хорошо договариваться с производителями и поставщиками субстанций и материалов, что на самом деле является непростой задачей. С китайским бизнесом нужно встречаться лично, налаживать долговременные отношения, поддерживать их на каждом этапе. Вы не сможете решить вопросы просто по телефону или электронной почте. В силу того, что у нас есть репутация, мы многие годы покупаем материалы в больших объемах и можем договориться о выгодных условиях работы».

gxpnews