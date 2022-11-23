Компания «Полисан» закрывает представительство в Чили

«Полисан» закрывает свое представительство в Чили. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Борисов на пленарной сессии, посвященной развитию внешнеэкономической деятельности фармотрасли, в рамках отраслевой выставки Pharmtech & Ingredients.

«Пять лет попыток выстроить нормальную систему продвижения, торговли в этом регионе не увенчались успехом. Чили – страна проамериканская, и вопрос с взаиморасчетами встал в марте. Транзитные банки американские. Поэтому, как говорят инвесторы, наверное, лучшее решение – зафиксировать убыток и работать дальше. Поэтому не соглашусь, что Латинская Америка – перспективный рынок, на своем опыте», – заявил Борисов.

Дмитрий Борисов ранее рассказал GxP News, как компания подходит к инвестициям в R&D и покупку новых молекул и борется с последствиями западных санкций.

«Биннофарм Групп» открывает представительство в Китае, стало известно ранее.

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