Директор ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России рассказал о возможностях развития экспорта для российских фармкомпаний

Перспективными территориями для развития экспорта российских фармкомпаний могут стать Латинская Америка и Ближний Восток, заявил директор института Владислав Шестаков на пленарной сессии в рамках отраслевой выставки Pharmtech & Ingredients. По его словам, на данном этапе отечественная продукция продолжает реализовываться за рубежом, и производителям необходимо «поверить в себя и искать возможности для экспорта лекарственных препаратов».

Как отметил в своем выступлении Владислав Шестаков, сейчас активное содействие отечественным компаниям по выходу на экспортные рынки оказывает Российский экспортный центр. Меры господдержки оказываются по разным направлениям – компенсация или различные льготы при транспортировке товаров, программы по финансированию НИОКР и сертификации продукции, компенсации по экспортным кредитам коммерческих банков, помощь экспортерам при организации участия в зарубежных выставках и бизнес-миссиях. «Достаточно ли этих мер? Ответ может дать только сама отрасль! Если имеющихся мер и инструментов недостаточно, то отрасль должна выходить с предложениями в адрес Минпромторга России: что еще нужно для поддержки компаний? Как отрасль видит эти процессы?» – заявил Владислав Шестаков.

Он отметил, что сейчас в России действует довольно много фармацевтических ассоциаций, одна из основных задач которых – способствовать развитию и продвижению компаний. «Ассоциации активно проявляют себя на внутренней арене, участвуют в разработке нормативных правовых актов, вносят конструктив, но иногда являются оппонентами принимаемых государством решений. Но также они первые должны быть двигателями продвижения отечественных лекарственных препаратов на экспорт. В большинстве стран мира есть торговые представительства Российской Федерации. Это не закрытый канал. Есть контакты, телефоны. Торгпредства заинтересованы в продвижении российских компаний. И это может стать одной из возможностей выхода на новые рынки», – рассказал Владислав Шестаков.

Директор ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России посоветовал российским производителям обратить внимание на рынки Латинской Америки, ОАЭ, Ближнего Востока, Азии и Африки. «Несколько недель назад я был в Никарагуа на большом международном конгрессе, а также на площадке завода Mechnikov. И мне был удивителен тот факт, что производители Китая и Индии с этой площадкой заключили контрактные производства и активно выходят на рынок Центральной и Южной Америки. При этом от наших фармпроизводителей мы слышим, что они не видят возможностей для экспорта в Латинскую Америку, имея в Никарагуа уникальную производственную площадку! Также недавно у меня состоялась встреча с представителями Министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов. Для коллег было неожиданно приятной новостью, что Россия выпускает собственный высококачественный инсулин – препарат, который обеспечивает высокое качество жизни миллионам жителям земли. И арабская сторона заинтересована в переговорах о возможности поставки российского инсулина в Эмираты», – рассказал он.

По мнению Владислава Шестакова, чтобы компании были востребованы на мировых рынках, они должны производить или инновационные продукты, или высококлассные дженерики, которые не уступают препаратам-оригинаторам: «Нашим компаниям необходимо поверить в себя! И у нас есть положительные примеры компаний, которые активно работают на экспорт. Как говорится, кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – ищет причины. И сложившаяся сейчас в мире ситуация – отличная возможность для расширения собственных границ».

gxpnews