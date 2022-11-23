Владислав Шестаков: «Формированию технологического суверенитета будет способствовать создание консорциума химического сырья с госучастием»

Одним из эффективных инструментов достижения технологического суверенитета отечественной фарминдустрии как вариант может стать создание консорциума по производству фармацевтического, химического и биотехнологического сырья для обеспечения потребностей производства лекарств. При этом важным условием для создания такой структуры является государственное участие. Об этом заявил директор ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России Владислав Шестаков на пленарной сессии отраслевой выставки Pharmtech & Ingredients.

«Стимулирование развития отечественной промышленности в текущих реалиях требует принятия комплексных решений. Невозможно решить проблему импортозависимости без обеспечения фармпроизводителей достаточным объемом сырья для производства. Решением может стать создание специализированного консорциума химического сырья с государственным участием. Если смотреть дальше, то такое объединение будет способствовать росту отечественной фармпромышленности и укреплению ее позиций на международных рынках», – отметил Шестаков.

В качестве примера аналогичного объединения он привел компанию EUROAPI, созданную Sanofi в 2020 году, в период пандемии COVID-19, и объединяющую промышленную, коммерческую деятельность, а также сервис по созданию уникальных заказных молекул. «Сейчас она объединяет целый ряд площадок и обеспечивает производство и поставку субстанций в Европу и за ее пределы», – сказал Владислав Шестаков.

gxpnews