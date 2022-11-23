Гособвинитель запросил 8 лет колонии для экс-главы Минздрава Иркутской области Владислав Шестаков: «Формированию технологического суверенитета будет способствовать создание консорциума химического сырья с госучастием» » «Петровакс» заявил об «очень активном» росте экспорта Управляющий директор биотехнологического бизнеса «Петровакс Фарм» Михаил Грубман на пленарной сессии отраслевой выставки Pharmtech & Ingredients сообщил об «очень активном» росте экспорта. «У нас экспорт растет, и растет очень активно. Мы классически экспортируем наши вакцины противогриппозные. В этом году мы перезапустили нашу четырехвалентную вакцину „Гриппол Квадривалент”. 95% того, что мы произвели в этом году, пошло на экспорт, на рынке дальнего зарубежья. В целом если в прошлом году экспорт в денежном выражении составил 2 млрд рублей, то в этом году превысит 3 млрд рублей и активно растет. Если говорить про экспорт оригинальных наших продуктов, то в 2018 году экспорт был порядка 100 млн рублей, а в этом году превысит миллиард рублей», – сказал Грубман. gxpnews