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«Петровакс» заявил об «очень активном» росте экспорта

Управляющий директор биотехнологического бизнеса «Петровакс Фарм» Михаил Грубман на пленарной сессии отраслевой выставки Pharmtech & Ingredients сообщил об «очень активном» росте экспорта.

«У нас экспорт растет, и растет очень активно. Мы классически экспортируем наши вакцины  противогриппозные. В этом году мы перезапустили нашу четырехвалентную вакцину „Гриппол Квадривалент”. 95% того, что мы произвели в этом году, пошло на экспорт, на рынке дальнего зарубежья. В целом если в прошлом году экспорт в денежном выражении составил 2 млрд рублей, то в этом году превысит 3 млрд рублей и активно растет. Если говорить про экспорт оригинальных наших продуктов, то в 2018 году экспорт был порядка 100 млн рублей, а в этом году превысит миллиард рублей», – сказал Грубман.

gxpnews

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23 ноября, 2022 | Просмотров: 58