Гособвинитель запросил 8 лет колонии для экс-главы Минздрава Иркутской области

Кроме того, Ледяеву могут временно лишить права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Для других фигурантов дела гособвинитель запросил от 5,5 до 11 лет лишения свободы в зависимости от их роли и степени участия в преступлении.

Уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Наталии Ледяевой завели в октябре 2020 года. Бывшей чиновнице вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В деле среди прочих фигурирует сын Ледяевой Илья Белоусов.

По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года Ледяева совместно с Белоусовым и другими сообщниками обманным способом похитила из бюджета Иркутской области 25 млн рублей во время закупки СИЗ – медицинских масок и респираторов для региональных клиник. Следователи считают, что Ледяева, будучи министром здравоохранения, понимала, что поставщик не сможет отгрузить СИЗ, которые бы соответствовали условиям госконтракта, но оказала содействие при его заключении.

Октябрьский районный суд Иркутска в октябре 2020 года заключил в СИЗО на два месяца сына главы Минздрава региона Илью Белоусова как основного фигуранта дела о поставке фальсифицированных медицинских масок в региональные медучреждения. Еще пять фигурантов дела отправлены под домашний арест. Этот же суд в декабре 2020 года поместил в СИЗО и Ледяеву. Защита экс-министра подала апелляционную жалобу, чтобы оспорить заключение под стражу, но Иркутский областной суд ее отклонил. Позднее, 27 января 2021 года, Наталию Ледяеву все-таки перевели под домашний арест.

Затем срок такой меры пресечения для Ледяевой неоднократно продлевался – в частности, в октябре 2021 года Кировский районный суд Иркутска по ходатайству следователей продлил его до 29 ноября. В конце ноября 2021 года решением Иркутского областного суда домашний арест был продлен на 1 месяц и 12 суток – до 11 января 2022 года, в октябре 2022 года – до 24 января 2023 года. Двум другим фигурантам уголовного дела, в том числе сыну Ледяевой Илье Белоусову, также продлили срок меры пресечения: они будут находиться в СИЗО до 23 января 2023 года.

Наталия Ледяева, возглавлявшая региональное Министерство здравоохранения с декабря 2019 года, написала заявление об увольнении в начале ноября 2020 года.