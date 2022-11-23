Экс-директору Депздрава Ярославской области вновь продлили домашний арест

Управление ФСБ Ярославской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере) в отношении бывшего руководителя Департамента здравоохранения региона Оксаны Пиклун в марте 2022 года после прокурорской проверки. Тогда же Пиклун поместили под домашний арест. Данную меру пресечения несколько раз продлевали: сначала до 24 июля, затем – до 24 сентября, в предыдущий раз – до 24 ноября.

По версии следствия, во время работы и. о. главврача Гаврилов-Ямской ЦРБ с января по ноябрь 2021 года Оксана Пиклун начисляла себе «необоснованные и завышенные премии», а также доплаты за дежурства в выходные и праздничные дни. Однако следователи установили, что в эти дни на рабочем месте Пиклун не присутствовала. Кроме того, она не могла выполнять функции дежурного врача из-за отсутствия необходимого образования. Данные о сумме присвоенных средств не раскрываются.

Исполнять обязанности главврача Гаврилов-Ямской ЦРБ Оксана Пиклун начала в июле 2020 года. На этой должности она работала до назначения на пост главы Депздрава Ярославской области в ноябре 2021 года.

Пиклун проработала в качестве руководителя Депздрава до февраля 2022 года. Причины отставки официально не сообщали, однако местные СМИ писали о критике работы чиновницы со стороны депутата Ярославской областной думы Елены Кузнецовой, которая отметила ежедневное увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе, а также большое количество жалоб пациентов на огромные очереди в поликлиниках и невозможность дозвониться до врачей.