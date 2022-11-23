«Магнит Фарма» начала банкротство юрлиц бывшей аптечной сети «Фармия»

«Магнит Фарма» подала иск о банкротстве «Фармии» в Арбитражный суд Воронежской области 18 ноября. Он пока не принят к производству. Летом дистрибьютор взыскал через тот же арбитражный суд с сети 6,2 млн рублей за поставку товара.

Всего «Фармией» управляли три основных юрлица – помимо ООО «Фармия», это ООО «Визит-Фарм» и ООО «Мединвест групп». В конце октября о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве всех трех лиц заявила «Авеста Фармацевтика». В компании на запрос Vademecum не ответили. «Авеста» через арбитраж взыскала с «Фармии» в общей сложности 4,4 млн рублей.

Всего три юрлица «Фармии» должны крупным дистрибьюторам («Авесте», «Магнит Фарме», «Катрену», «Пульсу», «Фармкомплекту», «ПрофитМеду», «БСС») и Сбербанку 119,5 млн рублей, следует из данных картотеки арбитражных судов. Сбербанк уже добился обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество «Визит-Фармы» на 26,2 млн рублей. Но компании также судились и с компаниями, и с их бывшим владельцем Романом Кубаневым в районных судах. В июне-июле, по данным ЕГРЮЛ, собственник «Фармии», «Визит-Фармы» и «Мединвест групп» сменился: вместо Романа Кубанева и его семьи владельцем юрлиц стал Андрей Глазков.

«Гранд Капитал» в начале ноября подал иск о банкротстве самого Кубанева. Дистрибьютор добивается взыскания с Кубанева, «Визит-фармы» и «Мединвест групп» в районных и городских судах 18 млн рублей по договорам поставок. Общий объем долгов по поставкам в «Гранд Капитале» оценивали в 20–30 млн рублей. Иск подан к Кубаневу как к поручителю по поставкам, объясняли в компании.

«Гранд Капитал» также инициировал процедуру банкротства юрлиц, связанных с управлением сетью и осуществлением операционной деятельности, сообщили Vademecum в компании. По данным дистрибьютора, основатель сети находится за пределами России и не ведет переговоров о погашении задолженности. На момент публикации Роман Кубанев не ответил на вопросы Vademecum.

Сама воронежская аптечная сеть «Фармия», насчитывавшая 45 аптек, осенью 2022 года перешла под контроль тульской «Здесь аптека» Дмитрия Сокола и Олега Богомолова. Сделка прошла в формате переуступки прав аренды. Франшизное и партнерское направления сети Кубанев передал Дмитрию Дубовому, работавшему до продажи воронежской сети директором по развитию.