RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей по итогам I-III кварталов

Компания RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей по итогам I—III кварталов. По данным аналитиков, крупные сети продолжили наращивать присутствие в регионах страны.

В начале осени на розничном рынке всерьез начало ощущаться общее падение доходов населения. По мнению аналитиков, пока статистика выглядит намного лучше, чем это было на ранних стадиях пандемии COVID-19. Однако тогда после отмены «ковидных» ограничений пострадавшие отрасли относительно быстро смогли вернуться к активной работе. Спустя год доходы населения практически отыграли все потери, отметили в аналитической компании RNC Pharma.

Текущая ситуация иная. Общее падение доходов на ранних стадиях кризиса маскировалось под разовыми выплатами при увольнении, к тому же начало IV квартала 2022 года ознаменовалось активной стадией мобилизации и миграционным оттоком населения, отмечают аналитики.

Несмотря на относительно спокойную экономическую ситуацию, кризис будет носить затяжной характер, что неизбежно выступит фактором, ограничивающим спрос в долгосрочном периоде. Определенная «милитаризация» и всплеск спроса, который стал ответом на частичную мобилизацию, глобально на рынке ничего не меняют. Речь шла об относительно небольшом ассортименте, и в целом ситуация продлилась недолго.

Также аналитики отмечают растущее давление онлайна, которое пытаются сдержать отдельные представители фармацевтического ритейла. В эту же логику укладывается и инициатива, предлагающая ограничить открытие новых аптек, которая даже при отсылке к аналогичному зарубежному опыту в современных российских реалиях выглядит странно, отмечают эксперты.

Что касается инициативы по развитию производственных аптек, то от документа ждут снятие тех фундаментальных ограничений, которые фактически остановили развитие этой категории аптечных учреждений и, в том числе, мешали расширению спектра услуг, которые теоретически может оказывать производственная аптека для потребителей. По мнению аналитиков, революционных изменений для отрасли здесь ждать не приходится, но определенные перспективы развития формата, в том числе со стороны крупных интересантов и в отношении серьезных нозологий, вполне возможны.

Аналитики прослеживают последовательность продажи сети «Фармия» собственникам проекта «Здесь аптека», с последующим вхождением в капитал серьезного отраслевого интересанта «Огмент инвестментс лимитед». Ему в том числе принадлежит производственная компания «Фармстандарт».

TOP аптечных сетей по доле на рознично-коммерческом рынке ЛП России по итогам I—III кварталов 2022 года