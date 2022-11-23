ВОЗ обновит список способных вызвать пандемии патогенов

ВОЗ выявит потенциально опасные патогены, которые могут вызвать пандемию. Организация составит список заболеваний, приоритетных для изучения. Обновленный список будет опубликован в I квартале 2023 года.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявит патогены, которые могут потенциально вызывать вспышки заболеваний и пандемии. Будет представлен список болезней, которые будут изучаться в первую очередь и против которых будут разрабатываться вакцины и другие препараты.
Для этого ВОЗ привлечет более 300 ученых, которые будут изучать данные о более чем 25 семействах вирусов и бактерий, а также о «болезни X». «Болезнь X» — это неизвестный патоген, который может вызвать пандемию.
Впервые список потенциально опасных заболеваний был опубликован в 2017 году, а приоритетные патогены последний раз отбирались в 2018 году. Ожидается, что обновленный список будет опубликован в I квартале 2023 года. Текущий список включает:
- COVID-19,
- конго-крымскую геморрагическую лихорадку,
- болезни, вызванные вирусами Эбола, Марбург, Нипах и Зика,
- лихорадку Ласса,
- ближневосточный респираторный синдром и тяжелый острый респираторный синдром,
- геновирусные заболевания,
- лихорадку Рифт — Валли и «болезнь X».
«Поиск приоритетных патогенов и семейств вирусов для исследований и разработки контрмер имеет важное значение для быстрого и эффективного реагирования на эпидемии и пандемии. Без значительных инвестиций в исследования и разработки до пандемии COVID-19 было бы невозможно разработать безопасные и эффективные вакцины в рекордно короткие сроки», — заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Николай Соколов
pharmvestnik