Минздрав призвал ускорить импортозамещение и разработку медтехники

Глава Минздрава призвал ускорить импортозамещение и разработку медицинской продукции. Также ведомство совместно с Минтрансом ведет работу по организации зеленых коридоров для доставки в Россию зарубежного оборудования и комплектующих.

Минздрав совместно с Минтрансом ведет работу по организации зеленых коридоров для доставки в Россию зарубежного оборудования и комплектующих. Об этом рассказал на заседании фракции КПРФ в Госдуме министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, принятие решений по импортозамещению и разработке собственных лекарственных препаратов и медицинских изделий необходимо ускорить.

«Видим, что по ряду медицинской продукции необходимо нам, в том числе, ускорить разработки и принятие решений для импортозамещения. Поэтому составим список по лекарственным препаратам и медицинским изделиям, которые являются приоритетными», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Мурашко также добавил, что другой очень чувствительный фактор – это ценообразование и государственное регулирование. На сегодняшний день удается удерживать цены без каких-либо кардинальных скачков, заверил министр.

В марте правительство определило список товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России до конца года. В перечень попало более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтической. Позже список был расширен, а Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медизделий, писал «ФВ».

В конце октября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Минпромторг и Минздрав подготовили «дорожные карты» по импортозамещению лекарственных препаратов. Готовится аналогичная карта по медизделиям.

В ноябре Росздравнадзор объявил о создании Центра компетенций, который будет собирать всю информацию о ремонте и техническом обслуживании медицинских изделий, а также искать ремонтные базы и исполнителей.

Фото: xb100/ru.freepik.com

Артем Косенок

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