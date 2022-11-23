На аукцион выставлен ансамбль фабрики Феррейна в центре Москвы

В центре Москвы на аукцион выставили «Ансамбль фабрики фармацевтической фирмы «В.К. Феррейн». Начальная цена лота превышает 575 млн руб. Историческое здание в начале XX века принадлежало родоначальнику аптечного дела в России.

ДОМ.РФ выставил на аукцион комплекс исторических зданий в Басманном районе Москвы. В составе лота — право аренды четырех участков общей площадью 0,5 га и продажа восьми объектов общей площадью 8,2 тыс. кв. м. Здания входят в состав выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль фабрики фармацевтической фирмы «В.К. Феррейн», сообщили в ДОМ.РФ.

«Наша главная задача здесь остается неизменной — важно вдохнуть в неиспользуемые территории «вторую жизнь». Представленный ансамбль расположен в перспективной локации. Особенностью лота является отсутствие охранных обязательств, что, соответственно, не налагает на нового собственника строгих ограничений по эксплуатации, хотя соблюдать определенные нормы будет необходимо», – отметил директор подразделения «Реализация федерального имущества» ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

Заявки на участие в торгах принимаются до 19 декабря 2022 года. Аукцион пройдет 23 декабря. Начальная цена лота составляет 575,17 млн руб. Здания расположены по адресу Кривоколенный пер., д. 12, стр. 2, 3, 4, 5, 8—9, 10, 11, 13. В состав лота в частности входят дом, в котором жил Владимир Феррейн, лабораторный корпус и служебный флигель.



Фото: дом.рф