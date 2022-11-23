Минздрав утвердил порядок ведения реестра студентов фармколледжей и вузов

Опубликован новый порядок персонифицированного учета студентов медицинских и фармацевтических вузов и колледжей. Приказ Минздрава вступает в силу с 1 марта 2023 года и будет действовать пять лет.

Минздрав утвердил правила ведения реестра мед- и фармстудентов. Приказ ведомства № 708н от 28.10.2022 «Об утверждении порядка ведения персонифицированного учета лиц, участвующих в осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего медицинского образования, образовательным программам среднего профессионального и высшего фармацевтического образования» опубликован на портале pravo.gov.ru. Он заменит действующий сейчас приказ министерства № 1159н от 31.12.2013, регламентирующий правила ведения регистра медиков.

В связи с изменениями учету будут подлежать не только работники-медики, но и аптечные работники, а также студенты медицинских и фармацевтических вузов и ссузов. Новые правила вступят в силу 1 марта 2023 года.

Предусмотрено, что первичную запись о медиках и фармработниках в федеральный регистр будут вносить аккредитационные комиссии. Затем дополнять данные и вносить основные сведения о специалисте будут кадровые работники работодателя.

Сам перечень сведений дополнился данными о членстве сотрудника в профессиональных ассоциациях и других НКО.

Кроме того, значительно расширился список сведений об образовании специалистов – дополнительно требуется вносить данные о сертификате специалиста или о прохождении аккредитации, договоре о целевом обучении. Также потребуется вносить сведения о результатах сдачи экзамена для получения допуска к работе специалистов со средним образованием.

О подготовке проекта документа «ФВ» писал в конце августа. Новый порядок разработан в связи с расширением персонального учета на фармработников и студентов мед- и фармвузов и колледжей. Такие изменения предусмотрены поправками в ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которые также вступают в силу 1 марта 2023 года.

Фото: Артем Косенок

Таисия Кубрина

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