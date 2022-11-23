«АльфаСтрахование» стала основной компанией по обязательному страхованию участников КИ

«АльфаСтрахование» и страховая компания «Чабб» завершили процедуру передачи страхового портфеля по обязательному страхованию жизни и здоровья пациентов, участвующих в клинических исследованиях лекарственных препаратов крупнейших мировых фармацевтических компаний. Теперь «АльфаСтрахование» исполняет все обязательства компании по таким договорам.

Согласно Федеральному закону «Об обращении лекарственных средств», все организаторы проведения клинических исследований лекарственных препаратов, а также исследовательские организации при проведении клинических испытаний должны обязательно страховать пациентов на случай причинения вреда их жизни или здоровью. Страховым случаем в рамках этого вида страхования является смерть застрахованного лица или ухудшение его здоровья, в том числе влекущее за собой установление инвалидности, вследствие участия в подобных исследованиях.

«”АльфаСтрахование” давно активно работает в сегменте страхования пациентов отечественных и международных фармацевтических компаний. Мы видим перспективы в развитии данного направления страхования пациентов. Рынок лекарственных препаратов будет развиваться постоянно как в связи с появлением новых заболеваний, так и по причине необходимости усовершенствования старых протоколов лечения. Поэтому выстраивание работы в этой сфере с учетом масштабов имеющихся задач — важный вектор нашего развития», — говорит Виктория Морозова, руководитель управления страхования корпоративных клиентов от несчастного случая «АльфаСтрахование».

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