Собранные акцизы на сладкие напитки направят на борьбу с сахарным диабетом

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября подписал закон о введении акциза на производство сладких напитков с 1 июля 2023 года. Напитки с содержанием сахара более 5 г на 100 мл будут облагаться налогом в 7 рублей за литр. В частности, полученный доход направят на реализацию нового федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», сообщает Vademecum.

Поправки были внесены в Налоговый кодекс России. В Минфине 21 ноября сообщили, что поступления акцизов оцениваются в 25 млрд рублей в год. По мнению главы «Союзнапитков» Максима Новикова, со следующего года сахаросодержащие напитки, возможно, подорожают минимум на 7% без учета инфляции.

Акциз изначально собирались ввести с января 2023 года, но срок сдвинули ко второму чтению законопроекта. Часть полученных средств вложат в реализацию проекта «Борьба с сахарным диабетом» (его старт намечен на 2023 год).

«О решении направить доход от введения акцизов на сахаросодержащие напитки на борьбу с сахарным диабетом в октябре 2022 года сообщил первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья Леонид Огуль. По его словам, депутаты уже запросили у Минздрава более подробную информацию о параметрах федерального проекта „Борьба с сахарным диабетом” на 2023-2025 годы. Предполагается, что за счет федпроекта больные сахарным диабетом будут обеспечиваться медизделиями и расходными материалами для проведения непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. Также за счет проекта планируется обеспечивать пациентов тест-полосками и необходимыми препаратами. Кроме того, программа должна способствовать появлению в регионах школ диабета – специальных организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными проблемами», – пишет издание.

Чего участники отрасли ждут от нового федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом – в материале GxP News.

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