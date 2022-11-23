Novo Nordisk инвестирует $744 млн в расширение завода в Дании

Датский производитель лекарств Novo Nordisk заявил, что планирует инвестировать 5,4 млрд датских крон ($744,09 млн) в расширение существующих мощностей в Багсверде, Дания. Об этом сообщает Reuters.

Novo Nordisk, крупнейший в мире производитель лекарств от диабета, заявил, что проект, как ожидается, будет завершен в 2024 году и создаст около 160 рабочих мест.

Инвестиции позволят создать дополнительный потенциал в области исследований и разработок для производства активных фармацевтических ингредиентов (API), основных биологически активных компонентов лекарственных средств, для обеспечения их глобальных клинических испытаний.

«Эти инвестиции в расширение наших мощностей по производству клинических API в Багсверде являются важным шагом для обеспечения непрерывного прогресса в наших разработках», – сказал старший вице-президент по химии, производству и контролю в Novo Nordisk Йеспер Бовинг.

Сейчас Novo Nordisk производит API на двух предприятиях в Дании и одном в Клейтоне в США, сообщил Reuters представитель компании.

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