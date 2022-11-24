Минздрав: госрегулирование цен на медизделия может привести к дефициту

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал с осторожностью относиться к механизму регулирования цен, так как это может привести к дефициту медизделий на российском рынке. По его словам, госрегулирование цен на определенные медицинские изделия возможно, но при условии «очень тонких» подходов. В настоящее время государство определяет предельные отпускные цены на медизделия, имплантируемые в организм по программе госгарантий – в частности, коронарные стенты.
«Риск в чем: жесткое регулирование цен на медицинские изделия – имплантируемые, в частности, и ряд других – может повлечь за собой дефицит на рынке тех или иных вариантов медицинских изделий. Мы это прорабатывали. Поэтому здесь если подходить, то очень тонко, к определенным видам медицинской продукции, тем более в сегодняшних условиях», – отметил глава Минздрава в ходе «Правительственного часа» в Госдуме.
Закон о госрегулировании цен на медицинские изделия, имплантируемые в организм человека по программе ОМС, был принят в марте 2015 года. Регламент разрабатывался в соответствии с планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Он должен был «поддержать стабилизацию цен на рынке медицинских изделий и ограничить спекуляцию» в условиях «внешнеэкономической неопределенности».
Предельные отпускные цены рассчитываются в соответствии со специальной методикой, утвержденной профильным постановлением правительства, и пересматриваются с учетом инфляции.
По данным Росздравнадзора, средневзвешенные цены на коронарные стенты с момента введения предельных цен снизились почти вдвое. Например, показатель для непокрытых стентов снизился на 46% – до 8,9 тысячи рублей, а для стентов, выделяющих лекарственное средство, – на 40%, до 24,3 тысячи рублей. Более скромную динамику показали баллонные катетеры – около 10% за пять лет.
Источник: Интерфакс
Фото: duma.gov.ru