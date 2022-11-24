Минздрав: госрегулирование цен на медизделия может привести к дефициту

«Риск в чем: жесткое регулирование цен на медицинские изделия – имплантируемые, в частности, и ряд других – может повлечь за собой дефицит на рынке тех или иных вариантов медицинских изделий. Мы это прорабатывали. Поэтому здесь если подходить, то очень тонко, к определенным видам медицинской продукции, тем более в сегодняшних условиях», – отметил глава Минздрава в ходе «Правительственного часа» в Госдуме.

Закон о госрегулировании цен на медицинские изделия, имплантируемые в организм человека по программе ОМС, был принят в марте 2015 года. Регламент разрабатывался в соответствии с планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Он должен был «поддержать стабилизацию цен на рынке медицинских изделий и ограничить спекуляцию» в условиях «внешнеэкономической неопределенности».

Предельные отпускные цены рассчитываются в соответствии со специальной методикой, утвержденной профильным постановлением правительства, и пересматриваются с учетом инфляции.

По данным Росздравнадзора, средневзвешенные цены на коронарные стенты с момента введения предельных цен снизились почти вдвое. Например, показатель для непокрытых стентов снизился на 46% – до 8,9 тысячи рублей, а для стентов, выделяющих лекарственное средство, – на 40%, до 24,3 тысячи рублей. Более скромную динамику показали баллонные катетеры – около 10% за пять лет.